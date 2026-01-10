Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Jhon Lucumí prendió las alarmas en Bolonia y en Selección Colombia; salió lesionado

Jhon Lucumí prendió las alarmas en Bolonia y en Selección Colombia; salió lesionado

El defensor central colombiano no pudo continuar en el partido que enfrentó este sábado al Bolonia y Como en la Serie A. Ahora queda esperar el reporte médico sobre el estado de Jhon Lucumí.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ene, 2026
Jhon Lucumí se lesionó en Como vs. Bolonia por la Serie A.
Foto captura de video de pantalla

