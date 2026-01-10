Jhon Lucumí prendió las alarmas en Bolonia y en Selección Colombia; salió lesionado

Jhon Lucumí prendió las alarmas en Bolonia y en la Selección Colombia al no poder continuar el partido contra el Como, de este sábado 10 de enero, por la Serie A. El defensor central de los 'rossoblù' pidió el cambio cuando apenas el reloj marcaba 23 minutos y el marcador estaba parcialemente 0-0 en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Lucumí hizo gestos con las manos hacia el banco de suplentes de su escuadra, solicitando la variante. Posteriormente, se tiró al césped de juego con evidentes muestras de dolor en su rostro ante la atenta mirada de sus compañeros de equipo y su entrenador, Vincenzo Italiano.

Jhon Lucumí, defensor colombiano que milita en Bolonia de la Serie A. AFP

A continuación, el 'cafetero' recibió asistencia médica de los galenos del Bolonia, quienes no pararon de preguntarle sobre la molestia que le aquejaba.

Los médicos de su equipo le aplicaron un 'spray' en la parte posterior del muslo derecho y la charla continuó para ver si le había hecho algún efecto. No obstante, Lucumí no paraba de agarrase el posterior derecho mientras era trasladado hacia los bancos. Finalmente, el exDeportivo Cali no pudo seguir en la contienda y fue sustituido, ingresando en su lugar el checo Martín Vitík.



En la prensa italiana reportaron que tras el cambio, Jhon Jáner "se sentó en el banquillo, cubriéndose el rostro".

Ahora, sólo queda esperar que desde el Bolonia compartan un reporte médico sobre el estado de salud del colombiano. Si realmente es grave lo que le pasó o simplemente fue un susto.

Recordemos que Lucumí es pieza fundamental en el esquema táctico de los 'rossoblù', pese a que en los últimos partidos no ha estado a su mejor nivel y ha cometido una serie de errores en defensa.

Además es de los 'fijos' en la Selección Colombia, hombre de confianza de Néstor Lorenzo, por lo que su inesperada lesión genera preocupación. La 'tricolor' estará enfrentando en el mes de marzo dos compromisos de pretemporada de cara al Mundial 2026 frente a Croacia (día 26) y Francia, el 29.