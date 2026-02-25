Partidos EN VIVO HOY 25 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el 'plato futbolero' es más que prometedor. Se juegan los últimos 'play-offs' de la Champions League con la mira puesta en los octavos de final, hay jornada en el Sudamericano femenino Sub-20 y tiene acción la Selección Colombia y también hay Copa Libertadores.

Igualmente, hay partidazo en el estadio El Campín entre Santa Fe y Atlético Nacional, en juego aplazado de la Liga BetPlay I-2026.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 25 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Acción de juego entre Benfica y Real Madrid por la ida de los 'play-offs' de la Champions League. AFP

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 25 de febrero del 2026:

Equipos Hora/Canal Atalanta vs. Borussia Dortmund 12:45 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN Gimnasia La Plata vs. Rosario Central 3:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz Real Madrid vs. Benfica 3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium,ESPN

París Saint-Germain

AS Monaco 3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2 Juventus vs. Galatasaray 3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5 Barracas Central vs. Tigre 3:00 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz Stoke City vs. Oxford United 3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium Ecuador vs. Brasil 4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com Santa Fe Femenino vs. Atlético Nacional Femenino 4:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Señal Colombia Bahia vs. O´Higgins 5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN Vélez Sarsfield vs. Deportivo Riestra 5:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz Newell´s Old Boys vs. Estudiantes de La Plata 5:30 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz Venezuela vs. Colombia 6:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com Santa Fe vs. Atlético Nacional 7:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win FC Cincinnati vs. O&M FC 7:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium Botafogo vs. Nacional Potosí 7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 5 Argentinos Juniors vs. Barcelona SC 7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium,,Pluto Tv, Telefé YouTube, ESPN Argentina vs. Paraguay 8:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés 9:30 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium Los Ángeles Galaxy vs. Sporting San Miguelito 11:30 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium