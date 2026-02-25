Partidos EN VIVO HOY 25 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este miércoles, el 'plato futbolero' es más que prometedor. Se juegan los últimos 'play-offs' de la Champions League con la mira puesta en los octavos de final, hay jornada en el Sudamericano femenino Sub-20 y tiene acción la Selección Colombia y también hay Copa Libertadores.
Igualmente, hay partidazo en el estadio El Campín entre Santa Fe y Atlético Nacional, en juego aplazado de la Liga BetPlay I-2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 25 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Atalanta vs. Borussia Dortmund
|12:45 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Gimnasia La Plata vs. Rosario Central
|3:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Real Madrid vs. Benfica
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium,ESPN
|París Saint-Germain
AS Monaco
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Juventus vs. Galatasaray
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Barracas Central vs. Tigre
|3:00 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz
|Stoke City vs. Oxford United
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium
|Ecuador vs. Brasil
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Santa Fe Femenino vs. Atlético Nacional Femenino
|4:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Señal Colombia
|Bahia vs. O´Higgins
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
|Vélez Sarsfield vs. Deportivo Riestra
|5:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Newell´s Old Boys vs. Estudiantes de La Plata
|5:30 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz
|Venezuela vs. Colombia
|6:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Santa Fe vs. Atlético Nacional
|7:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|FC Cincinnati vs. O&M FC
|7:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Botafogo vs. Nacional Potosí
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 5
|Argentinos Juniors vs. Barcelona SC
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium,,Pluto Tv, Telefé YouTube, ESPN
|Argentina vs. Paraguay
|8:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés
|9:30 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Los Ángeles Galaxy vs. Sporting San Miguelito
|11:30 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
Publicidad