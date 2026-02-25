Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Durán hizo historia en la Champions League: igualó registro de Falcao García

Camilo Durán hizo historia en la Champions League: igualó registro de Falcao García

A pesar de la eliminación del Qarabag contra Newcastle, en playoffs, el delantero colombiano, Camilo Durán, firmó un sorprendente dato, gracias a sus goles.

Por: EFE
Actualizado: 25 de feb, 2026
Camilo Durán, delantero del Qarabag, y Radamel Falcao García, en su paso por Mónaco, celebrango goles en Champions League
