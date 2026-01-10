Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duro traspié para Crystal Palace, de Lerma y Muñoz, eliminado por equipo de sexta división en FA Cup

Duro traspié para Crystal Palace, de Lerma y Muñoz, eliminado por equipo de sexta división en FA Cup

El vigente campeón de la FA Cup, Crystal Palace, le dijo sorpresivamente adiós al certamen este sábado al perder 2-1 con modesto Macclesfield FC. Lerma y Muñoz no jugaron.

Por: AFP
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
Crystal Palace quedó eliminado de la FA Cup.
Crystal Palace quedó eliminado de la FA Cup.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad