Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Sudamericano femenino Sub-20

Las selecciones de Venezuela, Colombia, Argentina y Paraguay afrontarán este miércoles una fecha importante en el torneo Sudamericano femenino Sub-20, jornada en la que se enfrentan entre ellas y un triunfo les dejará a las puertas del Mundial de la categoría de Polonia, que se disputará en septiembre próximo.

Con dos billetes a la Copa del Mundo aún disponibles, después de las clasificaciones anticipadas de Brasil y Ecuador, los hinchas del fútbol femenino sudamericano tendrán sus ojos puestos en los partidos Colombia vs. Venezuela y Argentina frente a Paraguay por la cuarta fecha del hexagonal.

Para la Selección Colombia y Argentina, los partidos serán clave: si pierden quedarán sin opciones de avanzar al Mundial.

Selección Colombia femenina Sub-20 - Foto: Conmebol

Después de tres fechas completas, Brasil lidera la tabla del hexagonal con nueve puntos y se acerca a su undécimo título consecutivo en este tipo de campeonatos, una hegemonía que las ecuatorianas, segundas con siete unidades, buscarán romper en el primer partido de la cuarta jornada. Siguen Paraguay con cuatro, Venezuela con dos y Colombia y Argentina, con un punto cada una.



Así llega Colombia para enfrentar a Venezuela

Venezolanas y colombianas sacarán chispas en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, cercana a la capital de Paraguay -sede del torneo-, Asunción, con el antecedente del triunfo de las 'cafeteras' ante las 'vinotintos' en la primera fase por 1-0.



Las colombianas supieron ser líderes en la fase de grupos, pero en la instancia definitiva apenas suman un empate en tres presentaciones con una preocupante falta de gol: una diana a favor en más de 270 minutos.



Más detalles de la cuarta jornada

El otro partido a seguir esta cuarta jornada enfrentará a las argentinas ante las locales paraguayas, que con cuatro puntos en la tabla no sienten la urgencia de las demás.

Argentina, que siempre parte con el rótulo de aspirante, se hizo favorita a levantar el título tras cerrar la primera fase por encima de Brasil en el Grupo B y con paso perfecto.

Con todo, en el hexagonal marcha en el último puesto con diferencia de goles de -5 después de ser goleadas por 4-0 ante la 'Verdeamarela', un lastre que la deja como la selección con peores opciones de clasificar al Mundial.



