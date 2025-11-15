Linda Caicedo se apresuró y se perdió una gran acción en Barcelona vs. Real Madrid por Liga F

Linda Caicedo hizo parte del equipo titular del Real Madrid que enfrentó este sábado al Barcelona en un nuevo clásico de la Liga F de España. La delantera colombiana causó estragos a las defensoras azulgranas y generó una oportunidad única en la primera parte para su escuadra.

Fue al minuto 24 que Linda aprovechó su velocidad para dejar a sus marcadoras en el camino, quedando muy bien perfilada frente a Cata Coll, la golera del Barcelona. La '18' de las 'merengues' definió', pero la guardameta de las locales le achicó bien e impidió que Caicedo Alegría enviara el balón con rumbo a la red.

😜 The right foot of Cata Coll keeping Barça's advantage, as Linda Caicedo is denied!



Watch live for free on https://t.co/IJxpPUqHs8.#LigaFmoeve pic.twitter.com/mGbfKk7W8o — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) November 15, 2025