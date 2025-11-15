Linda Caicedo y la jugada que 'puso a temblar' al Barcelona contra Real Madrid femenino

Linda Caicedo y el Real Madrid femenino visitaron este sábado al Barcelona, en un nuevo clásico de la Liga F. El compromiso de la undécima jornada se efectuó en la casa de las 'culé', en el Estadio Olímpic Lluís Companys, y en el mismo, la delantera colombiana protagonizó una jugada que causó peligro en la zona defensiva de las 'azulgrana'.

Avanzaba el cuarto minuto de juego cuando Linda recibió una pelota por el flanco izquierdo, aprovechó su velocidad para quitarse a sus rivales, y luego de llegar al área, vio a Naomie Feller. Caicedo habilitó a la francesa, pero ésta definió al palo.

Después, entre Cata Col y Mapi León evaucaron la esférica. ¡Hubo lamento en las 'merengues'!

