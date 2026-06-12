"La Selección Colombia va ser un sorpresa muy positiva en el Mundial; juegan muy bien"

La Selección Colombia se presenta en Estados Unidos, México y Canadá con un plantel mezclado por la experiencia y juventud, destacando entre ellos Luis Díaz, James Rodríguez, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Jefferson Lerma, sólo por mencionar algunos.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo quedaron ubicados en el grupo K junto a Uzbezkistán, República Democráctica del Congo y Portugal; una zona en la que deberían puntuar junto a los lusitanos. Antes de que llegue el debut de la 'tricolor' en tierras norteamericanas, varias figuras del fútbol mundial dejaron sus conceptos sobre el combinado de nuestro país; los cuales ven con buenos ojos a la 'amarilla'.

Uno de los que dejó su evaluación fue Jorge Campos, quien fue internacional con México y ganador de dos títulos de la Copa Oro. El exarquero indicó en charla exclusiva con Gol Caracol y Noticias Caracol que Colombia "juega muy bien, están jugando muy bien. Tienen mucha personalidad, tiene un equipo que puede hacer historia y es un equipo que puede dar sorpresas".

Selección Colombia Fotografía toma de la cuenta oficial de X de la FCF

Otro de los que agregó su concepto sobre el seleccionado colombiano fue el Balón de Oro de 1994, Hristo Stoichkov. El exdelantero de la Selección Bulgaria desea que la 'tricolor' tenga una buena Copa del Mundo.



"Espero y deseo regresar con esta misma ilusión que yo conocí el equipo de Carlos Valderrama, de René Higuita, de Mondragón. Es decir, de todos los amigos de Colombia del Mundial del 94. Después de todos los mundiales que han jugado, y sobre todo en 2014, con este espíritu ganador que le faltaba muy poquito para llegar a esa gran final, destaco que sea en esta copa", dijo

Stoichkov.

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El otrora añadió que "quiero disfrutar" del Mundial, "quiero ver buen fútbol. Hay 48 equipos. Yo creo que van haber algunas sorpresas, puede ser Corea".

Por último, una de las leyendas de la Selección Brasil, Cafú, no dudó en elogiar al combinado 'cafetero'. El exlateral fue dos veces campeón campeón mundial con la 'canarinha' en 1994 y 2000.

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"Para mí va a ser una sorpresa positiva en la Copa del Mundo, porque realmente juegan muy bien", dijo el exAC Milan, que a su vez dejó sus impresiones de cómo ve a la escuadra dirigida por Carlo Ancelotti.

"En cuanto a la Selección de Brasil, mi impresión es óptima, está bien entrenado tiene grandes selecciones y un gran entrenador espero que podamos hacer una gran copa del mundo", concluyó.