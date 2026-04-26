Barcelona le apuesta a la fórmula que le ha funcionado para conseguir el título de La Liga

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha encontrado en los jóvenes Pau Cubarsí y Gerard Martín una pareja de centrales fiable en LaLiga EA Sports, pues su equipo no pierde en la competición doméstica cuando ambos jugadores coinciden de inicio en el eje de la defensa.

El equipo 'azulgrana', que lo tiene todo a su favor para revalidar el título a falta de cinco jornadas con una ventaja de once puntos respecto al Real Madrid, ha sumado un pleno de quince victorias en el campeonato liguero con este dúo de centrales siendo titulares.

Además, nueve de las catorce porterías a cero que ha registrado el líder del campeonato doméstico se han producido con Cubarsí (19 años) y Martín (24) como centrales titulares.



Gerard Martín, de lateral a central

La ausencia de un central zurdo tras la marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudí y las bajas de Ronald Araujo y Andreas Christensen obligaron a Flick a buscar una alternativa interna. Y Gerard Martín, una de las sorpresas de la temporada pasada, fue el elegido por el cuerpo técnico azulgrana. En su primer año en el primer equipo, el defensa barcelonés despuntó en el lateral izquierdo, aunque en situaciones de emergencia el técnico alemán ya lo situó en el eje central, posición en la que ya había jugado en las filas de la UE Cornellà.

No fue hasta bien entrado el pasado mes de noviembre cuando el técnico alemán apostó definitivamente por Martín en el eje, donde ha respondido con grandes actuaciones, especialmente en La Liga.



Sus compañeros y parte de la afición le han bautizado como 'Gerard Maldini', en un guiño al mítico defensa italiano, Paolo Maldini. El exjugador del Milán envió recientemente al jugador del Barça una camiseta firmada y dedicada como regalo de aniversario.

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Cubarsí y Martín encadenan siete jornadas consecutivas en LaLiga compartiendo el eje de la zaga azulgrana. En este periodo, los 'cules' han dejado LaLiga prácticamente sentenciada con un pleno de triunfos y cuatro porterías a cero, las últimas dos conseguidas de forma consecutiva frente al Celta (1-0) y el Getafe (0-2).

Gerard Martín; jugador del FC Barcelona AFP

El Barcelona, el equipo menos goleado de LaLiga

A pesar de los riesgos que asume Flick con su avanzada línea defensiva, el Barcelona es el equipo menos goleado de LaLiga con 30 goles en 33 jornadas. Esta temporada, el conjunto catalán ha encajado hasta la fecha una media de 0,90 dianas por partido en la competición doméstica. El curso pasado, le marcaron 39 en 38 encuentros (1,02 de promedio).

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Sin embargo, entre los líderes de las otras grandes ligas europeas, el Arsenal inglés (0,76 goles por partido), el París Saint-Germain francés (0,83) y el Inter de Milán italiano (0,87) encajan menos goles por partido que el primer clasificado de la Primera División española. Solo el Bayern Múnich, líder de la Bundesliga, recibe más dianas que el Barça (1,03).

Raphinha marcó triplete en victoria del Barcelona sobre Sevilla, en Liga de España. AFP

Menos consistencia en la 'Champions'

La fiabilidad en La Liga contrasta con la debilidad defensiva que ha mostrado en la 'Champions', donde el Barcelona encadena quince partidos seguidos encajando gol. No deja la portería a cero el equipo de Flick desde el 4-0 cosechado el curso pasado en la ida de los cuartos de final contra el Borussia Dortmund.

Los porteros del equipo 'azulgrana' han encajado treinta goles en los últimos quince duelos europeos, los mismos que suman este curso en 33 jornadas ligueras. Quizá por ello en los despachos de la Ciudad Deportiva priorizan firmar un central zurdo con experiencia para apuntalar el eje de la zaga que ahora comandan Cubarsí y Martín.