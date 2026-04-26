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Gol Caracol  / Barcelona le apuesta a la fórmula que le ha funcionado para conseguir el título de La Liga

Barcelona le apuesta a la fórmula que le ha funcionado para conseguir el título de La Liga

Barcelona vive su mejor momento en La Liga, puesto que tiene 85 puntos y está muy cerca del título. El DT Hansi Flick confía en el éxito que le ha dado una defensa conformada por dos jóvenes.

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Hansi Flick, entrenador del Fútbol Club Barcelona, habló de la eliminación en Champions League
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AFP

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