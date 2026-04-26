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Gol Caracol  / Campeón con España en Sudáfrica 2010 eligió a sus favoritos para el Mundial 2026

Campeón con España en Sudáfrica 2010 eligió a sus favoritos para el Mundial 2026

Una leyenda del fútbol español dio a conocer cuáles serían sus selecciones candidatas a ganar la Copa del Mundo de este año. ¡Sorprendió con su lista!

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Selección España
Selección España - Foto:
AFP

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