Portugal, rival de Colombia en el Mundial 2026 y los números históricos de su principal cerebro

Portugal es uno de los combinados que enfrentará a la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026. La escuadra de las 'quinas' se perfila como una de las candidatas al título, calificativo que se ganó no sólo por el plantel de estrellas que tiene, lideradas por Cristiano Ronaldo, sino porque detrás de ese buen funcionamiento en cancha, que los 'cracks' se entiendan a la perfección, está su principal cerebro: Roberto Martínez.

El director técnico español le ha inculcado su impronta al combinado de las 'quinas', ha sabido liderar a una buena camada de futbolistas que ilusionan a su país para la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá; y ese buen manejo interno también se ve reflejado en los números, que desde su llegada al banco de Portugal - enero del 2023 - son más que extraordinarios. Sus cifras son históricas.

Roberto Martínez, director técnico de la Selección Portugal. Foto: AFP

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Exseleccionador de Bélgica llega a la Copa del Mundo en tierras norteamericanas con estadísticas envidiables, y a ello sumarle que ya ganó la Liga de Naciones con Portugal en el año 2025.

"El español de 52 años, que disputó su partido número 40 con Portugal contra Nigeria (2-1), ya es el entrenador con el mayor porcentaje de victorias de la historia (70%), superando a Humberto Coelho y Otto Glória. Si consideramos solo los partidos oficiales, el porcentaje es aún mayor: 70,9%", se leyó en un informe del diario 'O Jogo'.

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Pero ahí no paran los buenos resultados para el oriundo de Balaguer, municipio de Lérida (Cataluña), ya que tiene un récord en cuanto al porcentaje de victorias desde que asumió las riendas en la selección lusitana.

"El entrenador tiene un récord de 28 victorias, siete empates y cinco derrotas al frente de la selección nacional, y también es el que más rápido alcanzó los 100 goles (hito logrado en la victoria por 2-1 contra Chile). Además, Roberto Martínez es el entrenador extranjero con más partidos disputados con la selección y tiene el mejor promedio de goles marcados (2,55 por partido), siendo el único en ganar un trofeo para Portugal, junto con Fernando Santos", terminaron por añadir en el medio portugués anteriormente citado.

Hay confianza en la selección portuguesa

"Tenemos un grupo de jugadores muy talentosos. El talento, junto con la actitud, el foco y la responsabilidad de representar a Portugal, es lo más importante", esas fueron las palabras de Roberto Martínez en conferencia de prensa, antes de emprender vuelo hacia Estados Unidos para su debut en el Mundial 2026 pactado para el miércoles 17 de junio frente a República Democrática del Congo.

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Luego, medirán fuerzas frente a Uzbekistán el martes 26, y cerrarán la fase de grupos frente a Colombia, el sábado 27 de junio.