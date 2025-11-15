La Selección Colombia tendrá este sábado su primero de los dos retos en esta fecha FIFA de noviembre. Los dirigidos por Néstor Lorenzo medirán fuerzas contra su similar de Nueva Zelanda, en un compromiso que se llevará a cabo en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida.

La apuesta de la 'tricolor' contra el seleccionado oceánico es seguir por la senda del triunfo, terminar el 2025 de la mejor manera posible. Reconocen las virtudes de su rival, pero saben de lo que pueden dar como equipo.

James Rodríguez y Luis Díaz con Selección Colombia AFP

"Hay que seguir trabajando y demostrando lo que es Colombia. Queremos cerrar el año con dos victorias y recibir el 2026 de la mejor manera posible. Yo creo que aquí todos somos titulares, las decisiones que toma el profe con base a quién juega o quién no, siempre tiene el soporte del compañero", esas fueron las palabras de Daniel Muñoz, una de las figuras del combinado de nuestro país en la previa del juego de este sábado.

Mientras que Néstor Lorenzo expuso el por qué de haber elegido a un rival como Nueva Zelanda para esta fecha FIFA de novimebre.

"Cuando elegimos los rivales de los amistosos, tratamos de jugar con equipos que nos propongan cosas diferentes; en intensidad, en lo táctico, en el juego aéreo. Cuando apareció la posibilidad, yo quería jugar con un africano, que era Nigeria, pero se cayó porque tenía que jugar el repechaje al Mundial. Después no pudimos conseguir otro africano y apareció Australia; con Nueva Zelanda ya lo teníamos cuadrado", indicó el timonel en rueda de prensa.

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda en duelo preparatorio

Así las cosas, la 'tricolor' jugará HOY frente a los 'All Blacks' en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida. El balón rodará a las 7:30 de la noche, hora de nuestro país, pero la previa comenzará media hora antes.

Como es habitual, lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la plataforma de Caracol Televisión, y en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: Https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Los árbitros para la contienda:

