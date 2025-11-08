Linda Caicedo y su golazo con Real Madrid femenino por La Liga; "es maradoniano"

Publicidad
Real Madrid sumó este sábado su quinta victoria liguera consecutiva tras superar al Alhama ElPozo (5-0) en una décima jornada de la Liga F en la que el Athletic Club de Bilbao consiguió su primer triunfo del curso tras doblegar al Eibar (2-0).
Suma y sigue el conjunto blanco, que llegará lanzado al Clásico ante el Barcelona del próximo sábado en el estadio Olímpico Lluís Companys.
Un gol en propia puerta de Alba Santamaría en el minuto 30 allanó el camino para el equipo dirigido por Pau Quesada.
En la segunda mitad, Silvi brilló con un gol y una asistencia a Lotte Keukelaar, mientras que la joven Iris Santiago, aprovechando su oportunidad como titular, firmó el cuarto. Ya en el descuento, Linda Caicedo cerró el 5-0 definitivo.
Con esta victoria, el Real Madrid se queda a un punto del liderato, que está en manos del Barcelona, con 24 puntos.
🌟 El gol maradoniano de 𝐋𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐢𝐜𝐞𝐝𝐨#LigaFMoeve | @Linda__caicedo pic.twitter.com/YtJ7Pd2CYh— Liga F (@LigaF_oficial) November 8, 2025
