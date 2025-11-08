Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y su golazo con Real Madrid femenino por La Liga; "es maradoniano"

Linda Caicedo y su golazo con Real Madrid femenino por La Liga; "es maradoniano"

Por la fecha 10 de la primera división del fútbol español femenino, Linda Caicedo protagonizó una buena anotación contra Alhama, con una jugada donde se sacó a varias rivales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino, por La Liga de España
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino, por La Liga de España
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad