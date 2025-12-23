Los famosos dueños de nuevo equipo del fútbol colombiano aparecieron a lo grande

El nuevo equipo del fútbol profesional colombiano para el 2026 no para de ser noticia, y en las últimas horas, dio de qué hablar por una publicación que ya es tendencia y viral en las redes sociales. Así fue como los famosos dueños del club aparecieron a lo grande para revelar novedades.

¿Qué sucedió? En ese orden de ideas, los propietarios de Internacional de Bogotá se mostraron en un video en Instagram para realizar un popular 'unboxing'. En el mismo desempaquetaron una bonita caja en la que se distinguió el nombre del club capitalino; fueron Rob McElhenney y su esposa Kaitlin Olson, los encargados de revelar el contenido.

El empresario y guionista estadounidense, y la actriz, mostraron a sus seguidores em dicha plataforma social lo que venía en el empaque. A ambos se les observó muy emocionados con cada artículo que iban encontrando. Primero, dieron a conocer la camiseta de Internacional de Bogotá, prenda que traía bordada en la espalda el nombre de cada uno.

"Esta historia es de todos", se le escuchó decir a Olson en español. Mencionado posterior en inglés que "está muy emocionada" y nombró los colores que lucirá el club para el año 2026.



La caja también contenía una bufanda y una taza con los tonos del elenco capitalino. "Vamos, Inter Bogotá", dijeron ambos al unísono al final del video.

Pero ellos no fueron los únicos que recibieron la preciada camiseta del equipo, ya que la actriz Eva Longoria confirmó que la prenda estaba en sus manos.

¿Quiénes son los propietarios de Internacional de Bogotá?

Los nuevos dueños de Internacional de Bogotá (antes conocido como La Equidad) son un consorcio internacional de inversores liderado por el grupo Tylis-Porter, que reúne a figuras del entretenimiento, los negocios y el deporte de Estados Unidos y otros países. Este grupo incluye a inversionistas como Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Eva Longoria, Kate Upton y Justin Verlander, entre otros, quienes participan en proyectos deportivos globales a través de inversiones en varios clubes de fútbol. Su actividad principal no es operar un equipo de fútbol tradicional, sino gestionar e invertir en clubes con visión internacional, combinando crecimiento deportivo, desarrollo de marca y expansión comercial en diferentes mercados.

¿Cómo se está armando Internacional de Bogotá para la Liga BetPlay I-2026?

Hasta el momento, el club bogotano ha anunciado las incorporaciones del centrocampista Larry Vásquez, de 33 años, y con pasado en clubes como Millonarios, Junior de Barranquilla, América de Cali, Atlético Bucaramanga, entre otros. Con los 'embajadores' ganó el título de la Liga I-2023 y la Superliga 2024, mientras que con el 'tiburón' alzó el trofeo de la Superliga 2020.

Otros de los fichajes de la antigua La Equidad está Facundo Boné. El delantero uruguayo terminó su contrato con Deportivo Pasto, y antes, pasó por las filas del Deportes Tolima. A ellos, se sumó el director técnico,

Ricardo Valiño.

