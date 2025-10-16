Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Real Madrid femenina venció 1-2 a PSG, por Champions League, con Linda Caicedo en alerta

Real Madrid femenina venció 1-2 a PSG, por Champions League, con Linda Caicedo en alerta

No todo son buenas noticias en el cuadro 'merengue', que, pese a vencer al conjunto parisino, deberá estar al tanto de lo que suceda con Linda Caicedo y su estado de salud.

Por: EFE
Actualizado: 16 de oct, 2025
Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo en duelo con el PSG, por la Champions League femenina.
Linda Caicedo en duelo con el PSG, por la Champions League femenina.
Foto: AFP.

