Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo, nominada a 'estelar' distinción a nivel mundial; podría ganar importante premio

Linda Caicedo, nominada a 'estelar' distinción a nivel mundial; podría ganar importante premio

Hace algunos minutos, se reveló que la delantera colombiana Linda Caicedo fue nominada a un nuevo premio, que la destaca dentro de las mejores futbolistas a nivel mundial.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid, en un partido de la Champions League femenina
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid, en un partido de la Champions League femenina
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad