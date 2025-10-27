Linda Caicedo, nominada a 'estelar' distinción a nivel mundial; podría ganar importante premio

Linda Caicedo no para de romperla en el fútbol mundial. La delantera del Real Madrid fue confirmada por la FIFPRO como una de las nominadas a estar en el once ideal del año de todo el balompié femenino. Y es que, la colombiana, que quedó en el segundo lugar de la votación para el Trofeo Kopa femenino, que se entregó en la gala del Balón de Oro el pasado 22 de septiembre; ahora podría consagrarse como una de las mejores jugadoras en 2025, cerrando un gran año en el que fue subcampeona de la Copa América con la 'tricolor'.

Caicedo aparece entre las nominadas a mejores delanteras con la inglesa Michelle Agyemang, la zambiana Barbra Banda, su compañera en el Real Madrid Athenea del Castillo, la inglesa Chloe Kelly, la brasileña Marta y la inglesa Alessia Russo. Para saber si la 'cafetera' hace parte del once o no tendremos que esperar hasta el 11 de noviembre, fecha en la que la FIFPRO dará a conocer las escogidas.