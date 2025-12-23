Síguenos en:
Futbolista profesional muere al caer al vacío; su esposa estaba con él, pero se salvó

Futbolista profesional muere al caer al vacío; su esposa estaba con él, pero se salvó

La tragedia ocurrió mientas el jugador en cuestión disfrutaba de unos días de vacaciones y aprovechaba el fin de año para descansar con su pareja.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 23 de dic, 2025
Sebastian Hertner, futbolista alemán que murió en estación de esqui.jpg
Sebastian Hertner, jugador alemán que murió en accidente de vacaciones.
Foto: @sebastianhertner.

