Futbolista profesional muere al caer al vacío; su esposa estaba con él, pero se salvó

El luto tiñó al mundo del fútbol en la antesala de la Navidad, pues Sebastian Hertner, un jugador alemán de paso por selección en las categorías juveniles y que se desempeñó en varios clubes de su país, encontró la muerte de una forma inesperada: en plenas vacaciones.

El deportista de 34 años de edad estaba con su esposa en la estación de esquí Savin Kuk, ubicada en la región de Durmitor, norte de Montenegro, donde un accidente ocasionado por las instalaciones del lugar hizo que este falleciera y que su pareja quedara herida.

Hertner se desempeñaba como defensa y cuyo equipo era el Teutonia Ottensen, elenco de la Oberliga Hamburg, la liga más importante del estado de Hamburgo. Sin embargo, también había pasado, incluso como capitán, por elencos de ascenso como el Stuttgart II, Schalke 04 II, 1860 Múnich y Erzgebirge Aue.

Muere futbolista alemán Sebastian Hertner tras caer al vacío

De acuerdo con primeras versiones, el zaguero estaba en una silla elevada, en la que se trasportan los esquiadores y turistas en las montañas nevadas de Europa, cuando se soltó el cable del que esta se sujetaba.



En consecuencia, el jugador sufrió una caída de 70 metros que le ocasionó la muerte, mientras que su esposa, de 30 años y que iba con él, quedó atrapada en la silla con fracturas en una pierna y debió ser rescatada por cuerpos de emergencia del municipio de Zabljak.

Al respecto, su club publicó un sentido mensaje: “Con gran tristeza anunciamos que nuestro capitán falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes”. Además, varios de los clubes por los que pasó también tuvieron mensajes para él.

Luego del trágico episodio, varios turistas quedaron varados por horas en las demás sillas, de donde fueron evacuados. Además, la estación de esquí fue cerrada temporalmente por las autoridades para iniciar una investigación.