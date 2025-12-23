Nueva figura del Deportivo Pereira se despidió del club; "no es fácil para mí"

Sigue la desbandada en el Deportivo Pereira. Tras las salidas confirmadas de Carlos Darwin Quintero, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Yuber Quiñones y Samy Merheg, se sumaría la del portero uruguayo Salvador Ichazo, quien se despidió del club por medio de sus redes sociales, y ya tendría equipo para la próxima temporada.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, el guardameta informó su partida: "No es fácil para mí tenerles que decir adiós, haber vestido esta camiseta me llenó de orgullo, respetando, queriendo y defendiendo estos colores que llevaré por siempre en mi corazón. Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo lo que tenía. Espero que las cosas mejoren y que toda esa hinchada fiel vuelva a disfrutar de ver jugar al 'grande matecaña'. Con respeto y cariño, Salvador Ichazo".

🚨Se despide Salvador Ichazo del Deportivo Pereira.🟡🔴🥺



La despedida que no queríamos leer, pero que sabíamos que se daría en cualquier momento. pic.twitter.com/oByeiFmW6M — Samuel Duque (@_SamuelDuque) December 23, 2025

Ichazo fue uno de los habituales titulares del equipo pereirano, pero saldría libre debido a la crisis financiera del club, que no le cumplió con todos los pagos a sus jugadores. El 'charrúa' llegó al fútbol colombiano en febrero de 2024 y a partir de ahí tomó el mando del arco 'matecaña', con los que disputó 81 encuentros en los que obtuvo 30 arcos en cero. Su despedida ha sido muy lamentada por la hinchada, que lo veían como una prenda de garantía en un equipo que hace tiempo viene de capa a caída.

Salvador Ichazo, arquero uruguayo que sale del Deportivo Pereira Foto: Colprensa

El jugador surgió en las inferiores de Danubio de Uruguay, de donde luego fue a Torino, paso por Bari, Genoa, volvió a su país con la camiseta de River Plate, dio el salto a Nacional y finalmente recaló en el Pereira, donde se consolidó como uno de los mejores guardametas de la Liga BetPlay. Ichazo arribó al club como el relevo de Aldair Quintana, quien mostró un gran rendimiento en la Copa Libertadores de 2023 y fue traspasado al Atlético Bucaramanga, pero no le quedó grande y siguió protegiendo de excelente manera el arco del conjunto de la 'perla del otún'.

Sin embargo, la salida del uruguayo del Pereira no sería su despedida del fútbol colombiano. De acuerdo con rumores de prensa, el arquero tendría todo listo para convertirse en nuevo fichaje de Independiente Medellín, que busca realizar una buena campaña en la Copa Libertadores 2026. El futbolista de 33 años sería el reemplazo de su compatriota Washington Aguerre, el cual dejaría al 'poderoso' para volver a su país y vestir la camiseta de Peñarol.