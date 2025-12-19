Linda Caicedo y una noticia de último momento con Real Madrid femenino; hay fecha y hora

El Real Madrid, de Linda Caicedo, se enfrentará fuera de casa al París FC el 11 de febrero a las 3:00 p.m. (hora colombiana), y el Atlético de Madrid, en su feudo, al Manchester United el día 12 a la misma hora, en los partidos de ida de los 'play-offs' de la Liga de Campeones femenina.

Un calendario que publicó la UEFA tras el sorteo celebrado este jueves en Nyon (Suiza), que deparó también un posible duelo entre el cuadro blanco y el Barcelona en los cuartos de final.

Los encuentros de vuelta se disputarán la semana siguiente, con el Real Madrid - París FC el 18 de febrero a las 12:45 p.m. (hora colombiana), y el Manchester United-Atlético de Madrid el día 19 a las 3:00 p.m. (hora colombiana).

Linda Caicedo en la formación titular del Real Madrid femenino. X de @realmadridfem

Los ganadores se unirán en cuartos de final a Barcelona, Lyon, Chelsea y Bayern Múnich, los cuatro primeros clasificados de la fase de liga.



El conjunto blanco, que aún no ha logrado ganar al cuadro parisino en los diversos enfrentamientos estos últimos años, empató con el París en la tercera jornada (1-1) en la primera jornada, partido que equilibró en la prolongación con una diana de la escocesa Caroline Weir.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid también se vio con el United en la segunda jornada en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, partido en el que el cuadro inglés venció por 0-1 con una diana de la sueca Fridolina Rolfo.

El Arsenal, vigente campeón de la Liga de Campeones tras ganar en la final de Lisboa al Barcelona, se enfrentará a domicilio al Leuven belga el 11 de febrero a las 12:45 p.m. (hora colombiana), con la vuelta el 18 a las tres de la tarde, de Colombia.

El Wolfsburgo-Juventus se disputará el día 12 a las 3:00 p.m. (hora colombiana), en casa de las alemanas, mientras que el partido se vuelta será el 19 a la misma hora en tierras italianas.



- Emparejamientos de los 'play-offs' (11/12 y 18/19 febrero):

Atlético de Madrid (ESP)-Manchester United (ENG)

París FC (FRA)-Real Madrid (ESP)

Leuven (BEL)-Arsenal (ENG)

Wolfsburgo (GER)-Juventus (ITA)



- Emparejamientos de cuartos de final (24/25 marzo y 1/2 abril):

1. Ganador Atlético de Madrid-Manchester United vs. Bayern Múnich

2. Ganador París-Real Madrid vs. Barcelona

Linda Caicedo en la previa de Real Madrid vs París FC por la Champions League femenina. X de @realmadridfem

3. Ganador Leuven-Arsenal vs. Chelsea

4. Ganador Wolfsburgo-Juventus vs. Lyon



- Emparejamientos semifinales (25/26 abril y 2/3 mayo):

Ganador 1 - Ganador 2

Ganador 3 - Ganador 4



- Final:

23 mayo. Ullevaal Stadion de Oslo