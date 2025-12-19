"En Millonarios la exigencia es ir por todo; está el anhelo de avanzar en Sudamericana"

Millonarios ya conoce su rival en la fase previa de la Copa Sudamericana. El conjunto azul quedó emparejado con Atlético Nacional, en un duelo que se disputará el próximo año en el estadio Atanasio Girardot. Y tras saber esta noticia, el defensor Jorge Arias habló de sus sensaciones luego del sorteo del torneo internacional.

El central charló con 'ESPN' y fue contundente en afirmar que el segundo torneo más importante del continente debe ser uno de los objetivos de su equipo: "Será un duelo bastante importante por el contexto de lo que vienen haciendo los equipos en estos años recientes e históricamente también, falta muchísimo tiempo, pero desde ya empezamos con el anhelo y las ilusiones de clasificar en este torneo frente a un gran rival como Atlético Nacional y más en su casa. Esperemos desde ya mentalizarnos, empezar a trabajar y pues ese va a ser uno de los principales objetivos de Millonarios para el otro año".

Para el jugador de gran rendimiento en el equipo capitalino en el último tiempo, no deben escoger entre la Liga BetPlay del próximo año y la Sudamericana, sino que deben ir por todo. "Cuando estás en un equipo grande como Millonarios la exigencia es ir por todo, no solo con conformarnos por ir lo más lejos posible, yo llevo casi tres años en el club y uno sabe la deuda internacional que sigue teniendo Millonarios en los últimos años y eso creo que es el punto al que el club y nosotros como jugadores debemos apuntarle, a competir por este torneo internacional y por qué no ser finalista", apuntó el central azul.



"Falta mucho, esperemos que con el trabajo que venimos haciendo podamos apuntarle a clasificar, ese partido va a ser muy importante en el Atanasio, este equipo se merece esto, los hinchas que siempre están acompañándolo. Ese partido va a ser muy importante para lo que dependa de ahí el resto del semestre, sin duda alguna no clasificar sería un fracaso más a nivel internacional del equipo y obviamente no queremos que sea así, pero falta mucho tiempo, falta engranar las piezas, lo que quiere el profe, lo que hemos trabajado, comenzar la Liga local", agregó el futbolista de 33 años.

Jorge Arias, jugador de Millonarios @jorgearias17/Instagram

Finalmente, Arias cerró asumiendo la responsabilidad que tienen de no clasificar directamente a la fase de grupos de Copa Libertadores y tener que jugar un partido previo para ver si Millonarios tendrá torneo internacional en 2026: "Este partido es una bomba, tiene mucho contexto, hinchadas, antecedentes, rivalidades históricas de equipos grandes. Si estuviésemos clasificados, estaríamos pensando en otra cosa".

