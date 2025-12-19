De Marino Hinestroza ya hablan 'maravillas' en Argentina; "tiene cabeza para jugar en Boca Juniors"

Frente a los recientes rumores en territorio argentino, donde señalan que Marino Hinestroza es una de las principales fichas para reforzar a Boca Juniors; exentrenador de Atlético Nacional tomó la palabra y dio referencia del joven extremo colombiano.

Y es que, después de haberlo dirigido por varios meses en el cuadro ‘verdolaga’; para Javier Gandolfi, el cuadro ‘xeneize’ se llevaría grata sorpresa con Marino, ya que es un futbolista con carentes características en la actualidad.

Y, pese a que no lo conocía cuando arribó a las toldas de Atlético Nacional, el estratega argentino confesó que, luego de verlo en cancha por primera vez, sabía que estaba destino a grandes cosas en el fútbol; una de ellas, la Selección Colombia de mayores.

🗣️Javier Gandolfi, ex DT de MARINO HINESTROZA en Atléttico Nacional en @futbcontinental:



"A Hinestroza no lo conocía y me lo nombraban mucho. Cuando tengo la primera impresión les dije a mí cuerpo técnico: va a tener un futuro cercano de selección.



Es un jugador que en el… pic.twitter.com/JtE4mtpQ10 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 19, 2025

“A Hinestroza no lo conocía y me lo nombraban mucho. Cuando tengo la primera impresión les dije a mi cuerpo técnico: va a tener un futuro cercano de selección. Es un jugador que en el fútbol mundial se perdió”, indicó de entrada Gandolfi en entrevista con el medio radial ‘fútbol continental’, donde hizo un amplio análisis del nuevo fichaje que llegaría a Boca Juniors.



Sumado a eso, el argentino reveló características en el juego del ‘cafetero’, quien tuvo paso por Brasil y la MLS, antes de llegar a Atlético Nacional; dejando claro que, pese a su corta edad, ya sabe lo que es dar el salto al fútbol internacional.

Publicidad

Ahora, evidentemente Boca Juniors es otro contexto y mayor responsabilidad, sin embargo, a concepto de Gandolfi, Marino Hinestroza tiene lo necesario para vestir la camiseta del ‘azul y oro’.

“Él (Marino) es totalmente desequilibrante y en el 1 contra 1 van a ver qué tiene mucho más acierto que derrota. Tiene la cabeza para jugar en Boca. Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución. Es muy rápido y tiene mucho desequilibrio.