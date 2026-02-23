Llanto de Neyser Villarreal obligó a Tite a dar un paso al frente en Cruzeiro; "no es negligente"

Cruzeiro dio un paso importante rumbo a la final del Campeonato Mineiro al vencer 2-1 a Pouso Alegre en el duelo de ida de las semifinales. El compromiso, disputado en el estadio Manduzão, al sur de Minas Gerais, dejó al conjunto celeste con ventaja en la serie gracias a los goles de su capitán Lucas Silva y de Bruno Rodrigues, quien tuvo un regreso soñado al club. No todo fue color de rosa, el colombiano Neyser Villarrealfue titular, erró varias opciones y luego de ser sustituido se destapó a llorar en el banco de suplentes.

Desde el arranque, el equipo mostró una postura ofensiva, con un mediocampo reforzado y movilidad constante por las bandas. Gerson y Christian se proyectaron para respaldar al delantero Neyser Villarreal, generando presión alta y múltiples aproximaciones. Apenas al primer minuto, Néiser estuvo cerca de abrir el marcador con un remate zurdo que pasó rozando el poste. Minutos después, Matheus Pereira probó desde pelota quieta, pero el arquero Thiago Braga respondió con seguridad.

Cruzeiro dominó la primera mitad. Tras un tiro de esquina trabajado en corto, William envió un centro preciso que terminó con un cabezazo de Fabrício Bruno al travesaño. Luego, Gerson llegó a marcar tras una gran acción colectiva, pero el VAR anuló la jugada por fuera de juego previo. La insistencia continuó con llegadas claras, incluida una volea de Christian que exigió otra gran atajada del portero local.

En el complemento, la intensidad se mantuvo. Neyser desperdició una ocasión clara en un mano a mano, pero la recompensa llegó al minuto 18. Lucas Silva tomó el balón en campo rival, avanzó sin oposición y sacó un potente disparo lejano que se clavó en el ángulo izquierdo, desatando la celebración visitante.



Los cambios del técnico revitalizaron al equipo, especialmente con el ingreso de Bruno Rodrigues. El atacante, de vuelta tras su anterior etapa exitosa, aprovechó un centro que se desvió en un defensor y definió con oportunismo para el 2-0 parcial.

Pouso Alegre descontó de penal tras una falta en el área y puso dramatismo al cierre, pero Cruzeiro resistió los minutos finales y aseguró una victoria valiosa que lo deja mejor posicionado para la vuelta.



Neyser Villarreal, entre llanto y consuelo de Tite

El DT del club azul, Tite, habló en rueda de prensa sobre el emotivo momento que vivió con Neyser, quien rompió en lágrimas en el banquillo. “Imagínense a un chico que cambia de país, que llega con el peso de la camiseta del Cruzeiro, con grandes expectativas. Estaba jugando bien, surgieron oportunidades… pero así es la vida. Jugó bien, pero le faltó precisión en la definición. Todo el banquillo, no solo yo, lo trajo para que estuviera con ellos, y se emocionó. Le corresponde al entrenador con más experiencia pedir calma y que la afición lo abrace. Es un chico, no es descuidado, negligente, no se relaja, es un chico de oro”, dijo el otrora seleccionador de la 'canarinha'.