Benfica no se quedará con los brazos cruzados; apelarán la suspensión a Gianluca Prestianni

Luego de que la UEFA confirmara la suspensión de Gianluca Prestianni que le impide disputar el juego de vuelta contra Real Madrid, Benfica tomará cartas en el asunto.

Por: EFE
Actualizado: 23 de feb, 2026
Prestianni es acusado por Vinícius Júnior, de arremeter con actos racistas, en duelo de Champions.
Foto: AFP.

