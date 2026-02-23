Síguenos en:
Ruben Loftus-Cheek estará dos meses de baja por fractura de mandíbula en Milan vs. Parma

Ruben Loftus-Cheek estará dos meses de baja por fractura de mandíbula en Milan vs. Parma

En el partido entre Milan y Parma, el inglés Ruben Loftus-Cheek chocó con el italiano Edoardo Corvi, y tuvo que ser intervenido de emergencia en un hospital.

Por: EFE
Actualizado: 23 de feb, 2026
Ruben Loftus-Cheek tuvo que salir en camilla de la cancha.
Ruben Loftus-Cheek tuvo que salir en camilla de la cancha.
Getty Images.

