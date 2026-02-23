Síguenos en:
Sale a luz nuevo video de Lionel Messi furibundo con árbitros en la MLS; "aprendan a respetarme"

Sale a luz nuevo video de Lionel Messi furibundo con árbitros en la MLS; "aprendan a respetarme"

En redes sociales se filtró un video revelador en el cual se confirma que Lionel Messi salió muy enojado con los árbitros, tras la derrota 3-0 de Inter Miami con Los Ángeles FC.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de feb, 2026
Lionel Messi encaró a los árbitros al finalizar Inter Miami vs. Los Ángeles FC.
Lionel Messi encaró a los árbitros al finalizar Inter Miami vs. Los Ángeles FC.
Captura de pantalla.

