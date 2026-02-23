Sale a luz nuevo video de Lionel Messi furibundo con árbitros en la MLS; "aprendan a respetarme"

El estreno de Inter Miami en la MLS 2026 fue para el olvido luego de una derrota 3-0 con Los Ángeles FC. Los dirigidos por Javier Mascherano fueron ampliamente superados en la cancha y tendrán que corregir varios detalles para lo que será su segunda salida. Si bien el resultado no fue el esperado, lo que más llamó la atención fue el enojo de Lionel Messi durante el juego e incluso una vez finalizaron las acciones.

El astro argentino, considerado por muchos como uno de los mejores de la historia, no se salvó de las redes sociales, puesto que se filtró un video en el cual se le ve encarándose y reclamándole fuertemente a los árbitros. “Ustedes tiene que aprender a RESPETARME a MI y no es la primera vez, LA AFICIÓN puede decir BOLUDECES, PERO USTEDES NO DIRIGEN BIEN…”, fueron las duras palabras de 'La Pulga', mientra los señalaba y miraba de frente en el recorrido hacia los camerinos.

Y es que es la segunda imagen que evidencia de los hechos. Pocos minutos después del juego, se reveló en las plataformas un video donde se le ve al '10' intentando ingresar al camerino de los árbitros; mientras Luis Suárez, su compañero y mejor amigo, intenta detenerlo y calmarlo.

🚨 LIONEL MESSI FURIOSO Y AMENZANDO a LOS ARBITROS de la @MLS:



"Le dan toda la confiaza y se pasan cobrando boludeces y ..................... (Audio Inentendible)



“Ustedes tiene que aprender a RESPETARME a MI y no es la primera vez ,LA AFICIÓN puede decir BOLUDECES, PERO… pic.twitter.com/Q9vOV0MSKc — Arielipillo (@arielipillo) February 23, 2026

Y es que son pocas veces las que Messi se ha dejado ver fuera de sus casillas. Uno de los episodios más recordado fue después de perder la Copa Centenario contra Chile. El '10' erró su penalti en la tanda y en comparecencia ante la prensa anunció que se retiraba de la Selección de Argentina. Más tarde se echó para atrás y se resarció con el título de la Copa América 2021 y el Mundial de 2022.



Lo cierto es que el argentino emprendió una nueva temporada con Inter Miami, en búsqueda de un nuevo título de la MLS. El próximo reto será el 3 de marzo, en casa, frente al Orlando City, que dirige el colombiano Óscar Pareja y que tiene en sus filas a los nuestros Eduard Atuesta e Iván Angulo.

Cabe recordar, que, en tres años con el club de La Florida, Messi registra 77 goles y 44 asistencias, en 88 encuentros.