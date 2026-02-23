Claudio 'Chiqui' Tapia pagó millonada para poder salir de Argentina y viajar a un acto en Colombia

"La justicia autorizó a 'Chiqui' Tapia a viajar a Colombia y Brasil y deberá pagar cinco millones de pesos (más de 13 millones de pesos nuestros). El permiso es desde el martes y hasta el viernes, por actividades oficiales de la CONMEBOL". Ese fue el encabezado de una nota del diario 'Clarín', de Buenos Aires, en el que informaron sobre el desplazamiento que hará el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta la ciudad de Barranquilla, con el fin de participar en un acto oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.

Por un caso abierto por la justicia, el dirigente deportivo se encuentra inmerso "en la causa por la retención de aportes de la AFA por una millonaria cifra" y la semana anterior había sido notificado del impedimento de abandonar territorio argentino. Sin embargo, un magistrado le dio el aval, solamente por cinco días y de una vez se programó una indagatoria para la primera semana de marzo.

El mismo medio de la ciudad de Buenos Aires detalló que "Tapia presentó la invitación de la Federación Colombiana de Fútbol, el acta de la reunión del Consejo de la CONMEBOL, los hoteles en los que estará hospedado, en territorio colombiano, y añadió que se trasladará en vuelos privados de la empresa Baires Fly S.A".

Al evento de la FCF asistirán dirigentes del fútbol sudamericano, liderados por el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez y se tiene la expectativa de que arribe a la capital del Atlántico Gianni Infantino, presidente de la Fifa.



¿Cuál es el evento oficial de la FCF en Barranquilla?

Este martes 24 de febrero de 2026, la FCF realizará el acto de presentación y lanzamiento del Centro de alojamiento para el alto rendimiento, en su sede de Barranquilla, con un recorrido guiado para los periodistas e invitados especiales, un espacio para la rueda de prensa y que finalizará con un partido de preparación entre la Selección Colombia Sub-17 y su similar de Brasil, que se tiene previsto para las 6:30 de la tarde.

Publicidad