Declarado culpable un exdirectivo del fútbol europeo por filmar a jugadoras en las duchas

Un exdirigente de un club del 'viejo continente' fue condenado a una pena condicional de siete meses de cárcel y una multa de 1.200 euros por haber grabado hasta 15 jugadoras.

Por: EFE
Actualizado: 23 de feb, 2026
Balón de fútbol.
Pelota de fútbol.
Foto: AFP.

