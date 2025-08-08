Lo pusieron al nivel de Luis Díaz y ahora Bayern Múnich se puso radical; polémica no cesa

Con la ventana de transferencias cerca de cerrarse, en Múnich ya no ‘resuena’ con tanto impacto el nombre de Luis Díaz; por el contrario, ahora hay un futbolista al que relacionan directamente al Bayern y que, según la prensa local, sería el “megafichaje” del verano.

Se trata del delantero Nick Woltemade, de 23 años, quien actualmente milita en el Stuttgart de Alemania. No obstante, ha sido el mismo equipo el que ha cortado toda negociación con los ‘bávaros’ por sellar su traspaso.

“Stuttgart ya ha rechazado dos ofertas del Bayern Múnich; la más reciente de 50 euros más 5 millones”, citó el medio local ‘Bild’, revelando las trabas que ha tenido el cuadro de Vincent Kompany en el fichaje del joven goleador.



¿El fichaje está completamente caído?

Justamente, este tema ha sido uno de los temas que más revuelo ha generado en las últimas horas por Múnich, misma razón por la que la prensa buscó profundizar en la posible transferencia con Max Eberl, director deportivo del cuadro ‘bávaro’, quien aclaró todo y, parece ser, le puso punto final al asunto.

Nach dem Sieg gegen Tottenham wird Max Eberl in der Causa Nick Woltemade deutlich.



Insgesamt sei man bei den Bayern - nicht zuletzt dank 70-Millionen-Neuzugang Luis Diaz - "sehr zufrieden" mit dem Transferfenster. Ein Hintertürchen ließ sich Eberl bei Woltemade aber weiter… pic.twitter.com/KayTxyteDw — Sky Sport (@SkySportDE) August 8, 2025

"Creo que ya hemos hablado suficiente, hemos dejado claro nuestro punto de vista, hemos intentado fichar al jugador (Woltemade). El Stuttgart no ha dado señales de querer hablar. Eso significa que el asunto está descartado para nosotros. No puedo decir nada más al respecto por el momento", sentenció Eberl, quien días atrás había salido en defensa de Luis Díaz, tras las críticas por su costoso fichaje.



La otra parte de la historia

Independiente a las declaraciones del director deportivo de Bayern Múnich, en la prensa alemana ‘no tragaron entero’ e hicieron distintas averiguaciones, llegando a la conclusión que todavía la negociación no está caída; esmás, se espera que los próximos días sean cruciales en la operación.

Y es que, a pesar de la alta suma que el cuadro 'bávaro' pagó por los derechos del futbolista colombiano, que rondaron los 75 millones de euros; todo indica que, en la intención de ir por todo en esta nueva temporada, desde las directivas del club harían un último esfuerzo para cerrar el mercado.

🇩🇪 Nick Woltemade would be superb for #NUFC.



Maybe a non-starter if he’s holding out for Bayern, but that appears to be stalling.



6ft 6”, moves/dribbles nothing like a player of his height should, 17 goals last season & one of the stars of U21 Euros.



pic.twitter.com/e6UKqDzfGg — NUFCBlog.co.uk (@NUFCblogcouk) August 8, 2025

“El asunto está lejos de terminar para el Bayern. Woltemade sigue en su lista de deseos, aunque las conversaciones con Stuttgart sobre un posible traspaso están actualmente en suspenso. El propio Woltemade también quiere dejar el equipo y presiona para fichar por el Bayern. El delantero espera que la directiva del club se reúna con los ‘bávaros’ para encontrar una solución”, reveló el medio ‘Bild’ en su portal web.

