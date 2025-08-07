Kevin Viveros es polémica en jornada de Copa en Brasi: ¿perjudicó a Sao Paulo?

Athletico Paranaense, donde militan los delanteros colombianos Kevin Viveros y Steven Mendoza, eliminó a Sao Paulo de la Copa de Brasil en la tanda de penaltis. En el juego de vuelta de los octavos de final que se disputó el miércoles anterior, se presentaron una serie de acciones polémicas, y una de ellas tuvo como protagonista al exNacional.

Los hinchas del 'tricolor paulista' se quejaron de dicha jugada ejecutada por Viveros en las redes; también se pronunciaron algunos comentaristas deportivos y en la prensa de Brasil también le dedicaron opinión a la misma. Lo cierto es que hubo discusión por la acción, ya que el arquero de Sao Paulo, Rafael Pires, terminó siendo expulsado cuando apenas iban cinco minutos del decisivo partido en el Ligga Arena.

En la jugada en cuestión, Kevin Viveros aprovechó un error en la zaga del Sao Paulo y luego emprendió carrera para quedar de cara al pórtico rival. Pero en medio del control del balón, la pelota se le fue un poco larga y allí intentó aprovechar Pires, quien salió de su arco para evitar el tanto, cruzándole el pie abajo. El de Buenaventura al sentir el toque se tiró al suelo y el árbitro de la contienda decidió expulsar al golero.



Acá la jugada en la que Kevin Viveros hizo expulsar al arquero del Sao Paulo:

Não há tecnologia que resista a incompetência da arbitragem brasileira.



📽️@PrimeVideoBRpic.twitter.com/95B1OQRoer — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 6, 2025

Los 'torcedores' del Sao Paulo se mostraron indignados por la roja hacia Pires, ya que esta determinación cambió el rumbo del partido para su equipo. "No hay tecnología que pueda soportar la incompetencia del arbitraje brasileño", se leyó en una cuenta en 'X' y que es partidaria del club 'tricolor' paulista.

Mientras que el distinguido periodista brasileño, Mauro Cezar, indicó en su perfil de 'X' que "Rafael no toca a Viveros. Un error arbitral provocó la expulsión del portero del Sao Paulo".

Rafael não toca em Viveros. Erro da arbitragem, que expulsou o goleiro do São Paulo, que a comentarista do Prime Vídeo não percebeu. Athletico ficou com um a mais antes dos 4 minutos de partida.

pic.twitter.com/B3AakHtDV5 — Mauro Cezar (@maurocezar) August 6, 2025

Por su parte, en el diario 'Globo Esporte' reseñaron esta jugada de Kevin Viveros de la siguiente manera: "La expulsión del arquero Rafael, a los cuatro minutos del primer tiempo del partido contra el Athletic Club el miércoles pasado es discutible. En redes sociales, el indicador más inmediato, la gran mayoría la considera injusta, pero algunos la consideran correcta, al ver un ligero toque en la pierna de Viveros".