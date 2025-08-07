Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Viveros es polémica en jornada de Copa en Brasi: ¿perjudicó a Sao Paulo?

Kevin Viveros es polémica en jornada de Copa en Brasi: ¿perjudicó a Sao Paulo?

Una jugada en la que se vio involucrado Kevin Viveros, de Athletico Paranaense, ha causado debate en Brasil. Los hinchas del Sao Paulo mostraron descontento; en la prensa también hubo reacción.