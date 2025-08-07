Alberto Gamero habló fuerte y claro sobre el objetivo del Deportivo Cali pese a la crisis económica

Este jueves 7 de agosto, un día antes del partido contra Millonarios, su exequipo, Alberto Gamero habló en una entrevista sobre qué lo motivo a dirigir al Deportivo Cali y el objetivo deportivo pese a la crisis financiera.

De entrada, el entrenador dijo sin tapujos el por qué decidió asumir el reto del conjunto 'azucarero'. "Yo sé que esto no da espera, nosotros necesitamos sacar resultados, esto no da espera. Pero también antes de yo venir aquí o antes de firmar el contrato, nosotros miramos muchas cosas y de pronto nos comprometimos en unas cosas. Por ejemplo, los jugadores, cuando yo no había firmado el contrato, yo me reuní con ellos. Y nosotros quedamos, los jugadores conmigo, con Humberto Arias, con toda la comitiva, con todo el comité ejecutivo, quedamos en que nosotros vamos a meter el pecho a este equipo sin pensar en que, en la parte económica, que es fundamental eso no lo niego yo, es una cosa muy importante, nadie trabaja sin plata", dijo en charla con la cadena 'ESPN'.

"A mí lo que más me gustó en esto es que encontré un grupo de jugadores que se quedaron porque ellos me manifestaron que yo venía y un grupo de jugadores que se quedaron porque ellos me manifestaron que yo venía y un grupo de jugadores que vinieron con toda esa dificultad que hay. Hemos armado un grupo, una familia, de que todos vamos para el mismo lado. En las instituciones la parte deportiva es muy importante cuando se sacan resultados seguramente que lo económico va a llegar esa fue una de las razones por las cuales yo me he empeñado con este equipo", agregó el estratega samario.

Luego, Gamero analizó el juego de sus dirigidos y reconoció la falta de efectividad. "Pienso que nosotros no hemos reforzado bien en posiciones que necesitamos. En la parte ofensiva necesito que este equipo me cree más opciones de gol. Nosotros nos acercamos al arco rival, pero no estamos tomando decisiones acertadas. Si ustedes miran las estadísticas, en casi en todos los partidos hemos ganado la posición de balón, pero no la hemos sabido aprovechar bien posición de balón, admitió.

Por último, el DT no tuvo miedo en decir de manera clara la meta que se propuso para este semestre con el conjunto vallecaucano. "Nosotros tenemos que acelerar y sacar resultados porque la idea, y ¿para qué está este Deportivo Cali? La idea es nosotros meternos entre los ocho, desde que nos propusimos el primer entrenamiento, vamos a pelear", sentenció.