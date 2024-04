Lucas González ya se puso 'manos' a la obra con Central Córdoba y dirigió su primera práctica

A pocos días de su oficialización como nuevo entrenador de Central Córdoba, Lucas Gonzálezya se presentó al grupo y dirigió su primera práctica, este lunes.

A través de sus redes sociales, el cuadro argentino compartió algunas imágenes del estratega colombiano dirigiéndose al equipo, junto a todo su cuerpo técnico, que estará conformado por Alexis Henríquez, Tiago Pina, Camilo Cartagena y Luis Restrepo.

“González Vélez al mando. El nuevo DT de Central Córdoba se presenta ante el plantel en el Alfredo Terrera. ¡Debuta en el Torneo 2024 el 10 de mayo frente a River!”, fueron las palabras del equipo cordobés en su cuenta oficial de ‘X’, revelando algunos detalles de lo que fue la primera práctica del bogotano de 42 años.

Lucas González en entrenamiento con Central Córdoba, de Argentina. Foto: Twitter de @cacc_sde.

Por otra parte, es importante resaltar que, en su llegada a Central Córdoba, Lucas González otorgó sus primeras palabras para ‘El Liberal’, afirmando que ya inició a analizar al plantel y el grupo de futbolistas con los que contará para lo que viene.

“A ninguno de los futbolistas lo conozco, a ninguno ni lo he dirigido ni he tenido contacto con ellos nunca. Los distingo por lo que los hemos estudiado esta última semana y hay jugadores que me ha sorprendido muchísimo. Mateo Sanabria es uno de esos jugadores jóvenes que tiene ‘pinta’ de ‘crack’, entonces tengo mucha ilusión de entrenarlo, pero habló de él solo por poner un ejemplo; hay muchos jugadores con mucho potencial y ya tenemos ‘ganas’ de empezar”, dijo el entrenador colombiano.

Una bienvenida por lo ‘alto’

El primer entrenamiento de Lucas González al mando del equipo mantuvo bien pendientes a todos los hinchas de Central Córdoba, sobre todo en las redes sociales, dejando mensajes de bienvenida y buena suerte al bogotano, quien toma las ‘riendas’ del equipo, tras su paso por el América de Cali.

"Profesor, no lo conocemos en absoluto. Algunos pueden estar molestos con la elección, otros expectantes, esperemos que sea con la mejor de todas, por el bien del club, de usted y de la provincia! Muchos éxitos y bienvenido al ferroviario del oeste”, y “bueno, señor Lucas González, no lo conozco, no lo tengo visto, pero voy a confiar ciegamente en usted. Esa limpieza de arranque me augura cosas buenas. Le deseo lo mejor y le doy la bienvenida al club más grande del Universo”, fueron algunos de los comentarios que le enviaron al entrenador colombiano.

Lucas González, entrenador de Central Córdoba. Foto: Twitter de @cacc_sde.

¿Cuándo es el próximo partido de Central Córdoba?

Luego de quedar eliminado en la Liga de Argentina, el cuadro cordobés, de la mano de Lucas González, ya piensa en lo que será la segunda mitad del año.

El primer partido del colombiano en Central Córdoba será el 12 de mayo contra River Plate, por la primera jornada del fútbol argentino.

Cuatro días después de este duelo, Lucas González se verá las ‘caras’ con Boca Juniorsen La Bombonera.