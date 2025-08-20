La inesperada revelación de José Mourinho sobre Lionel Messi que le da la vuelta al mundo

Lionel Messi ha sido dirigido por Javier Mascherano, Mauricio Pochettino, Ronald Koeman, Quique Setién, Ernesto Valverde, Luis Enrique, Gerardo Martino, Pep Guardiola, Tito Vilanova, entre otros. Razón por la que cada uno de ellos no ha dudado en llenar de elogios al astro argentino. Sin embargo, también ha habido palabras positivas de entrenadores rivales.

En esta ocasión, quien habló de 'la Pulga' fue José Mourinho, justamente uno de los directores técnicos que más sufrió con la presencia del 'enano' en una cancha. Recordemos que el luso lo enfrentó en repetidas ocasiones, pues dirigió a equipos como Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma y Fenerbahçe.

En entrevista con 'Sportynet', al portugués le preguntaron que "¿Quién fue el jugador que más lo hizo crecer como entrenador?", a lo que el luso no dudó un segundo en responder que "Lionel Messi". De inmediato, la periodista le pidió que argumentara por qué y el estratega expresó que "porque cada vez que jugaba contra él, me obligaba a pensar mucho".

José Mourinho, entrenador portugués, y Lionel Messi, jugador argentino, en un partido de pretemporada AFP

Ahora, no fue la primera vez que José Mourinho le dedicó unos elogios al astro argentino. En otra dinámica, realizada años atrás, le preguntaron sobre cuál era el futbolista que siempre le hubiera gustado fichar y tener en su equipo, pero que, infortunadamente, no fue posible. El portugués, de 62 años y quien tiene un extenso palmarés, se la jugó por 'la Pulga'.

"Por supuesto, diría que Lionel Messi. Él no era entrenable porque tenía una magia única y había que dejarlo libre, pero tengo que decir que en nuestra generación fue el mejor", dijo. Por eso, las reacciones no se hicieron esperar, ya que tuvo bajo su mando a Cristiano Ronaldo, considerado también por muchos como uno de los mejores futbolistas en la historia.