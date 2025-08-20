Hora y canal para ver todas las etapas de la Vuelta a España 2025 por TV en Colombia

La Vuelta a España 2025 recorrerá carreteras de 4 países entre el sábado 23 de agosto y el domingo 14 de septiembre con 21 etapas de alta exigencia, pues 11 de ellas tendrán meta en alto, además de una contrarreloj individual y otra por equipos.

El pelotón afrontará sus primeras 3 jornadas en la región del Piamonte, norte de Italia; luego tendrá una fracción en Francia, dos en Andorra y el resto, en suelo español.

Este panorama abre las puertas de un gran espectáculo en el que la lucha por los puestos de privilegio de la clasificación seguramente le librará en las cumbres de los Alpes, Pirineos y demás cadenas montañosas.

A esta puesta en escena hay que sumarle la presencia de una importante cuota de pedalistas colombianos, entre los que se encuentran figuras como Egan Bernal y Santiago Buitrago, así como viejos conocidos de la talla de Estaban Chaves, Sergio Andrés Higuita y Harold Tejada, y del juvenil debutante Juan Guillermo Martínez.

También tendrán lugar las estrellas que pelearán por el título, encabezadas por el danés Jonas Vingegaard (máximo favorito), el portugués Joao Almeida y el local Juan Ayuso, lo que hace de esta competencia un evento para no perderse.

Por ello, en Colombia estarán habilitadas varias señales de Caracol Televisión y la aplicación Ditu para que los aficionados puedan seguir en vivo pedalazo a pedalazo.



TV para ver las etapas de la Vuelta a Colombia 2025

Acá, los horarios confirmados para las primeras 9 fracciones:

⦁ Etapa 1: agosto 23 (183 km)

- Trazado: Turín (ITA)-Novara (ITA)

- Perfil: plano

- TV: 6:30 a. m. (Canal Caracol, HD2 y Ditu)

⦁ Etapa 2: agosto 24 (157 km)

- Trazado: Alba (ITA)-Limone Piamonte (ITA)

- Perfil: montañoso

- TV: 7:30 a. m. (Canal Caracol y Ditu)

⦁ Etapa 3: agosto 25 (139 km)

- Trazado: San Maurizio (ITA)-Ceres (ITA)

- Perfil: montañoso

- TV: 7:30 a. m. (Canal Caracol, HD2 y Ditu)

⦁ Etapa 4: agosto 26 (192 km)

- Trazado: Susa (FRA)-Voiron (FRA)

- Perfil: montañoso

- TV: 8:15 a. m. (Canal Caracol y Ditu)

⦁ Etapa 5: agosto 27 (20 km, CRE)

- Trazado: Figueres-Figueres

- Perfil: contrarreloj por equipos plana

- TV: 10:00 a. m. (Canal Caracol y Ditu)

⦁ Etapa 6: agosto 28 (171 km)

- Trazado: Olot (ESP)-Pal Andorra (AND)

- Perfil: alta montaña

- TV: 9:00 a. m. (Canal Caracol y Ditu)

⦁ Etapa 7: agosto 29 (187 km)

- Trazado: Andorra La Vella (AND)-Cerles (ESP)

- Perfil: alta montaña

- TV: 5:30 a. m. (Caracol HD2 y Ditu)

⦁ Etapa 8: agosto 30 (158 km)

Trazado: Monzón-Zaragoza

Perfil: plano

- TV: 9:00 a. m. (Canal Caracol y Ditu)

⦁ Etapa 9: agosto 31 (195 km)

- Trazado: Alfaro-Valdezcaray

- Perfil: montañoso

- TV: 9:00 a. m. (Canal Caracol y Ditu)