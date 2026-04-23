Luis Díaz, a pura magia en el entrenamiento del Bayern Múnich; lo llamaron "Ronaldinho"

En el Bayern Múnich todo es alegría luego de vencer 2-0 al Bayer Leverkusen y clasificar a la final de la Copa de Alemania. Los 'bávaros' han tenido una campaña de ensueño, puesto que ya ganaron la Supercopa alemana, la Bundesliga y están en semifinales de la Champions League. Luis Díaz ha marcado 25 goles y ha dado 20 asistencias en 44 partidos, en lo que apenas es su año debut con el club muniqués.

Díaz Marulanda ha dejado grandes jugadas de fantasías y en los entrenamientos no ha sido la excepción. Este jueves se viralizó un video en redes sociales, en el cual se le ve haciendo lujitos con la pelota. Sus compañeros lo observan con deleite y uno de ellos le grita: "Ronaldinho". Otros, con Alphonso Davies como líder, comenzaron a tararear y canta música brasileña.

Vea el video de Luis Díaz en el entrenamiento del Bayern Múnich: