Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, a pura magia en el entrenamiento del Bayern Múnich; lo llamaron "Ronaldinho"

Luis Díaz, a pura magia en el entrenamiento del Bayern Múnich; lo llamaron "Ronaldinho"

El colombiano Luis Díaz se viralizó en redes sociales por un video donde se le ve haciendo lujitos con la pelota, causando impresión entre sus compañeros que empezaron a cantar música brasileña.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
Comparta en:
Luis Díaz en uno de los entrenamientos con Bayern Múnich.
Luis Díaz en uno de los entrenamientos con Bayern Múnich.
X de @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad