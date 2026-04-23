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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Alejandro Restrepo fue despedido del Medellín, pero estaría cerca de un grande de Sudamérica

Alejandro Restrepo fue despedido del Medellín, pero estaría cerca de un grande de Sudamérica

Un equipo grande del continente despidió a su entrenador y la prensa reveló que Alejandro Restrepo, quien salió recientemente del Medellín, es uno de los tres candidatos para reemplazarlo.

Por: EFE
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Alejandro Restrepo, entrenador colombiano.
Alejandro Restrepo, entrenador colombiano.
Archivo de Colprensa

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