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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hora y dónde ver EN VIVO la final Sporting, con Luis Javier Suárez, vs Torreense en Copa de Portugal

Hora y dónde ver EN VIVO la final Sporting, con Luis Javier Suárez, vs Torreense en Copa de Portugal

Este jueves se definió el equipo que enfrentará al Sporting Lisboa, de Luis Javier Suárez, en la gran final de la Copa de Portugal. El Torreense sueña con hacer historia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Getty imágenes

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