Hora y dónde ver EN VIVO la final Sporting, con Luis Javier Suárez, vs Torreense en Copa de Portugal

El SCU Torreense derrotó este jueves por 2-0 al AD Fafe, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Portugal. Siete décadas después, el club de Torres Vedras regresará al Estádio Nacional do Jamor, esta vez para enfrentarse al Sporting Lisboa, que tiene como figura al samario Luis Javier Suárez, para disputar el título. David Bruno y Stopira marcaron los goles de esta victoria histórica.

¿Cómo se presentó el partido?

Luego de la igualdad a un gol en el compromiso de ida, el juego de vuelta llenó el Estadio Manuel Marqués de Torres Vedras, donde el equipo local, SCU Torreense, que juega en la Liga Portugal 2 Meu Super, y el equipo de 'Minho', de la Liga 3, brindaron un emocionante encuentro.

El empate se rompió a seis minutos del final del tiempo reglamentario cuando David Bruno recibió un pase de Javi Vázquez y remató a gol para poner el 1-0 en el marcador; fue una celebración para el Torreense en el campo y en las gradas.

La emoción se mantuvo hasta el último segundo del tiempo añadido, cuando, desde el punto blanco del penalti, el capitán Stopira marcó el 2-0 y, en el minuto 90+13, confirmó la presencia del SCU Torreense en el Jamor, 70 años después de haberse enfrentado allí al FC Porto en la final que se llevaron los 'dragones' por(2-0. En esta ocasión, disputarán el título de la Copa de Portugal contra el Sporting, vigente campeón, que eliminó al FC Porto.



Hay que precisar que en el Torreense milita Luis Quintero, un extremo hispano-colombiano de 21 años, y que ha tenido proceso en las juveniles de la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez y una dura patada en Porto vs Sporting - Foto: Getty Images

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¿Cuándo es la final de la Copa de Portugal entre Sporting Lisboa y Torreense?

Fecha: 24 de mayo de 2026

Hora: por definir.

Estadio: Estádio Nacional do Jamor.

Transmisión: Win.

*Con información de la Federación Portuguesa de Fútbol

