Juan Fernando Quintero y la actualización de su lesión en River Plate; ¿cuándo se recuperará?

Juan Fernando Quintero se perdió el clásico de River Plate 0-1 Boca Juniors en el estadio Monumental por una lesión muscular, que lo hizo ser una baja sensible para el equipo de la 'banda cruzada', donde es una de las figuras del plantel dirigido por Eduardo 'Chacho' Coudet.

Y ya con ese partido perdido, los hinchas del cuadro 'millonario' están a la espera de tenerlo de vuelta para que tome los hilos del equipo en cancha, y por eso desde Argentina llegaron novedades sobre la recuperación del mediocampista antioqueño.



¿Cuándo vuelve a jugar Juan Fernando Quintero?

De entrada, sobre el '10' de River Plate, en el medio 'TyC Sports' dedicaron un espacio para referirse a la actualidad de los lesionados que tiene la 'banda cruzada', aunque las miradas se centraron en el colombiano, quien "arrastra un desgarro grado 1 del psoas izquierdo, una dolencia muscular que le impidió estar disponible con Boca Juniors".

Lo cierto es que explicaron que esas dolencias "lo marginarán también contra Aldosivi y Atlético Tucumán", pero hay una fecha tentativa para su regreso ya que según detallan en Argentina "la evolución es favorable y, al igual que Vera, la idea es que reaparezca en los octavos de los playoffs, donde River necesitará su creatividad en ofensiva".

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la Copa Sudamericana AFP

Dicho encuentro sería para los primeros 5 días de mayo, aún con fecha y rival por confirmar. Lo cierto es que a nivel internacional, Juan Fernando Quintero también estará ausente en el duelo de Copa Sudamericana frente al Bragantino, el jueves 30 de abril, en Brasil, por la fecha 3 del torneo Conmebol.



Habrá que estar atento de la evolución del mediocampista antioqueño, en momentos en los que hay incertidumbre en la Selección Colombia por el presente del '10' de la 'tricolor', James Rodríguez, quien no viene sumando muchos minutos con el Minnesota United, de la MLS. De hecho, el miércoles se quedó en el banquillo de suplentes en el triunfo de su equipo 1-0 sobre Dallas.