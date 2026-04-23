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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero y la actualización de su lesión en River Plate; ¿cuándo se recuperará?

Juan Fernando Quintero y la actualización de su lesión en River Plate; ¿cuándo se recuperará?

A menos de 50 días para el inicio del Mundial 2026, en Argentina hay novedades sobre el estado de salud de Juan Fernando Quintero, quien se encuentra lesionado actualmente.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Juan Fernando Quintero, que cumple años el mismo día que Marcelo 'Muñeco' Gallardo.jpg
Juan Fernando Quintero cumple años el mismo que Marcelo Gallardo.
Foto: CARP.

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