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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Yo creo que Néstor Lorenzo se tuvo que tomar un alka seltzer después del partido"

"Yo creo que Néstor Lorenzo se tuvo que tomar un alka seltzer después del partido"

Jhon Édison Castaño revivió este jueves, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', lo que fue el enfrentamiento con Néstor Lorenzo en el Sudamericano Sub-20 de 1985 en Paraguay.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Jhon Édison Castaño fue una de las figuras de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano de 1985.
Jhon Édison Castaño fue una de las figuras de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano de 1985.
Foto: archivo Colprensa

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