"Yo creo que Néstor Lorenzo se tuvo que tomar un alka seltzer después del partido"

El nombre de Jhon Édison Castaño volvió a surgir en los últimos días y todo gracias a la confesión de Néstor Lorenzo, actual técnico de la Selección Colombia, en el programa 'Charlas de vestuario', que se emite por la plataforma de Ditu. Allí, el timonel argentino al servicio de la 'amarilla' confesó que el talentoso exAmérica de Cali y Atlético Nacional le 'pegó un baile' en pleno Sudamericano Sub-20 de Paraguay, en 1985.

Lorenzo mencionó que Castaño era una de las figuras de esa generación dorada, que incluía a jugadores como René Higuita, John Jairo Tréllez y Wilson Rodríguez (padre de James Rodríguez). Este jueves, Castaño fue uno de los invitados en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', y en medio de la charla con la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet, reveló más detalles de lo que ese certamen para la 'tricolor' y ese enfrentamiento con Lorenzo.

"Fue uno de los mejores partidos, en ese momento eramos jóvenes y existía confianza en lo que habíamos hecho para enfrentar ese Sudamericano y enfrentar a los grandes, como Argentina y Brasil, y en esa, qué pena con el 'profe' (Néstor Lorenzo), yo creo que se tuvo que tomar un alka seltzer después del partido; ese día me salía de todo. Fue uno de los mejores partidos que hizo historia en el torneo juvenil", expresó el que fue considerado el 'Maradona colombiano' de la época.

Jhon Édison Castaño fue una de las figuras de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano de 1985. Foto: Archivo Colprensa

A renglón seguido, Jhon Édison contó que se visualizó haciéndole gol a Argentina en ese Sudamericano Sub-20 en 1985.



"Yo estaba en la habitación con Ricardo Varela y le dije que me soñé haciendo gol, y resulta que la frase célebre de Luis Marroquín era que debíamos entrar con confianza y no confiados. Le hice tacos, le tiré bicicleta, además que les empaté el partido; fue de esos partidos que más me gocé", agregó.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, mientras que dirige una sesión de entrenamiento AFP

Publicidad

Otras declaraciones:

- El encuentro con Diego Maradona

"Recuerdo bien el momento, pero fue en Luna Park, invitaron a los campeones del 78', a toda esta constelación de estrellas de Argentina, me dijo: 'Te vi jugar como yo, y yo le dije, antes yo puedo jugar como usted'. Fue muy espontánea, yo creía que era un colombiano más, pero nos tenían referenciados".

Publicidad

- ¿A quién más bailó en el Sudamericano?

"A los de Uruguay, recuerdo que había uno de los Da Silva, que jugó en Peñarol que me perseguía por toda la cancha. Hice de todo, aunque hay una jugada que saco dos veces al arquero y lo boté".

- Algún jugador que haya reconocido su talento en el Sudamericano

"Fue hasta la habitación donde yo estaba y él quería que conservara la camiseta de él, me dijo que debía ser brasileño por cómo jugaba, fue Paulo Silas".