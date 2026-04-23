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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Si James Rodríguez no está en esa dimensión para el Mundial 2026, hay que darle paso a otros más"

"Si James Rodríguez no está en esa dimensión para el Mundial 2026, hay que darle paso a otros más"

James Rodríguez ha sumado pocos minutos con Minnesota United y eso genera preocupación de cara al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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James Rodríguez con Minnesota United.
James Rodríguez con Minnesota United.
Getty imágenes

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