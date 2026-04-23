"Si James Rodríguez no está en esa dimensión para el Mundial 2026, hay que darle paso a otros más"

La poca actividad de James Rodríguez con el Minnesota United ha sido tema de conversación en los últimos días en nuestro país, teniendo en cuenta que cada vez el reloj resta las horas de cara al Mundial 2026. El '10' cucuteño permaneció en el banco de suplentes en la reciente victoria de los 'loons' 0-1 en su visita al FC Dallas; Rodríguez Rubio calentó en el Toyota Stadium, pero no fue utilizado por su técnico, Cameron Knowles.

A raíz de esto, han sido muchos los interrogantes con respecto a si James David no llega en óptimas condiciones para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, cuáles soluciones debería buscar Néstor Lorenzo en el mediocampo de la Selección Colombia, a qué jugador debería apostar.

Y es que el capitán de la Selección Colombia sólo ha jugado 40 minutos con Minnesota United en la Major League Soccer, repartidos en tres compromisos. No ha marcado gol y tampoco ha generado ninguna asistencia. En la US Open Cup ha sumado 66 minutos.



James Rodríguez, colombiano del Minnesota United. Getty Images.

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"Colombia juega a un ritmo con James, y hay otros jugadores como el caso de Jhon Arias, que tienen que darles más minutos. Pensar que se puede jugar a otro estilo, y con James jugamos a 60 o 70 por hora. Con otros jugadores podemos tener otras mas llegadas, más claridad y más individualidad, que el profesor Néstor Lorenzo mire esa situación porque si James no está en su dimensión, ese pasador que siempre es, que te deja cara con el arquero con un excelente pase; hay que darle paso a jugadores que son más activos y que puedan dar otro ritmo", esas fueron las palabras de Jhon Édison Castaño, este jueves, en charla con el programa 'Blog Deportivo'.

Hay que recordar que el exReal Madrid y Bayern Múnich tuvo algunos inconvenientes de salud, luego de disputar los compromisos preparatorios frente a Croacia y Francia del pasado mes de marzo, en Estados Unidos, incluso fue hospitalizado por unos días.



¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con Minnesota United?

Será el sábado 25 de abril cuando en el Allianz Field reciban a LAFC, en una nueva jornada de la Conferencia Oeste de la MLS. El balón rodará a las 3:45 de la tarde, en horario de Colombia.