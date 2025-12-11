Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, avisado: figura del Bayern Múnich volvió al equipo prometiendo “competencia feroz”

Luis Díaz, avisado: figura del Bayern Múnich volvió al equipo prometiendo “competencia feroz”

Pese a estar pasando por su mejor momento, el delantero colombiano no puede relajarse ni ceder terreno frente a la reaparición de la estrella en cuestión.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, a cuidar su puesto por regreso de Jamal Musiala al Bayern Múnich.jpg
Luis Díaz, a cuidar a su puesto frente a inminente regreso.
Foto: FC Bayern.

Publicidad

Publicidad

Publicidad