Luis Díaz, avisado: figura del Bayern Múnich volvió al equipo prometiendo “competencia feroz”

Luis Díaz viene siendo uno de los hombres más destacados del Bayern Múnich en la presente temporada gracias a sus anotaciones y asistencias, pues en sus primeros 21 partidos con el elenco bávaro acumula 7 pases de gol y 12 definiciones, registros solo superados por los 28 goles del artillero británico Harry Kane y por las 12 asistencias del volante francés Michael Olise.

Sin embargo, el guajiro no puede dar su brazo a torcer si se tiene en cuenta que la lucha interna por integrar la formación titular es ardua, principalmente ahora que uno de los hombres más talentosos del plantel se recuperó de una larga lesión y pretende retomar su posición en el onceno principal.

Se trata del joven volante ofensivo Jamal Musiala, de 22 años de edad y quien ha estado afuera de las canchas durante todo el segundo semestre de 2026.

Pese a ello, el mediocampista ya está condiciones de reaparecer con la escuadra muniquesa y desde ya promete dar pelea para obtener de nuevo su estatus de inicialista, lo que podría causar efecto dominó entre los titulares habituales, ya que su inclusión haría que se sacrifique a alguno de los 11 que normalmente saltan a la cancha.



En ese sentido, tanto Luis Díaz como el resto de jugadores de campo del Bayern deben estar atentos para no ser relegados, pues Musiala empuja desde atrás en busca de su lugar, el cual dejó el 5 de julio de 2025, cuando salió en camilla de un duelo del Mundial de Clubes frente al PSG de Francia.

De hecho, Díaz fue el fichaje con el cual el conjunto bávaro suplió la ausencia del volante lesionado, a pesar de que ambos se desempeñan en posiciones diferentes.



Luis Díaz, advertido por regreso de Jamal Musiala al Bayern Múnich

Así lo registro el diario teutón TZ, especializado en información del conjunto rojo de Alemania y que señaló que “el regreso del excepcional regateador” es inminente si se tiene en cuenta que “ya recuperó su intensidad habitual” y que aunque la idea era verlo en las canchas en diciembre de 2025, “la fecha pasó para el 6 enero”, probablemente en “amistoso contra el Salzburgo” de Austria.

Bajo esa luz, el periódico avisó que el plantel debe estar atento, pues “Musiala ya está trabajando de nuevo en su excepcional regate”. Y agregó: “Cuando Musiala regrese al ataque, la competencia será feroz”.

En ese sentido, el informativo añadió que los primeros que estarían tambaleando son “el joven prodigio de 17 años Lennart Karl y el veterano Serge Gnabry”.

En ese contexto, se dio a entender que el popular ‘Lucho’ no tiene su posición escriturada, aunque se indicó que no sería la primera opción de recambio.

“Es probable que los extremos Michael Olise y Luis Díaz mantengan su titularidad el próximo año”, finalizó el texto.

Entre tanto, el colombiano se alista para apoyar a sus compañeros frente al Mainz, colero de la Bundesliga, el domingo 14 de diciembre en cumplimiento de la fecha 14 de la liga de Alemania, contienda en la que no pondrá tener acción debido a acumulación de tarjetas amarillas.