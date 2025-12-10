Luis Díaz apareció en medio de guerra en Liverpool con Salah a la mitad; "dejó marca"

A meses de su salida, Luis Díaz nuevamente vuelve a dar de qué hablar en Liverpool, por recientes declaraciones en las que recordó a Mohamed Salah; actual y principal figura del conjunto de Anfield, que no vive su mejor temporada.

Y es que, tanto a nivel local como internacional, el conjunto ‘red’ no ha obtenido los resultados esperados de la mano del neerlandés Arne Slot, quien actualmente es centro de críticas y más por toda la hinchada del equipo inglés; pese a haber ganado su reciente encuentro por Champions League contra el Inter de Milán.

No obstante, ante esta gran crisis futbolística y de resultados, nuevamente apareció el nombre de Luis Díaz, que recordó su paso por Anfield y aquella conexión que dio gratos y destacados resultados en el terreno de juego.



‘Luchito’ no se olvida de Salah

Aunque mucho se habló, e incluso, hasta especuló sobre la relación que llevaba el guajiro con el egipcio; a meses de su despedida de Liverpool, fue el mismo colombiano quien aclaró la manera en la que se trataba con el africano y las palabras que compartían dentro y fuera del terreno de juego.

Luis Diaz on Mohamed Salah:



“He was one of the first people to welcome me, and did so in such an incredible way. He came over to me and said: 'if you ever need my help, I'm here for you.' I remember him telling me on the pitch: 'Let's try this... let's make this move so that it… pic.twitter.com/dbvzIkQEYP — Anfield Sector (@AnfieldSector) December 10, 2025

“Salah fue una de las primeras personas en darme la bienvenida, y lo hizo de una manera increíble. Se acercó y me dijo: ‘si alguna vez necesitas mi ayuda, estoy aquí para ti’. Recuerdo que me dijo en el campo: ‘intentemos esto... hagamos que esta jugada funcione’; y luego funcionaba en el partido”, indicó de entrada Luis Díaz, en una charla para ‘BBC Sport’.



Sumado a eso, el guajiro elogió a Mohamed Salah, dejando claro que dejó una marca importante en él, tanto a nivel personal como futbolístico: “Compartir con él el momento de levantar la Premier League, ver lo feliz que estaba, lo mucho que lo disfrutaba, fue una sensación increíble. Siempre anhela ser mejor jugador, mejor persona, y ha dejado una profunda huella en mí”.