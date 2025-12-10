Todo sobre el nuevo equipo del fútbol colombiano; filosofía, sus nuevos dueños y uniforme

Internacional de Bogotá es el nuevo nombre del club que hasta ahora operaba como La Equidad. El anuncio formaliza un cambio solicitado por los anteriores propietarios, pero también introduce una propuesta institucional orientada a redefinir la identidad del equipo con un enfoque estrictamente capitalino. El proyecto plantea la creación de una marca que represente a Bogotá desde su diversidad cultural y social, entendida como un elemento central para conectar con las comunidades de la ciudad.

Según el comunicado, la iniciativa busca consolidar un club de “nueva generación”, con énfasis en la participación comunitaria y en el uso del fútbol como herramienta de identidad y transformación social. La dirigencia señala que el concepto de “Internacional” alude a la conexión entre personas y culturas, así como a la idea de un club abierto y alineado con el movimiento global del deporte moderno.

En términos deportivos, Internacional de Bogotá aspira a competir al más alto nivel con sus equipos masculino y femenino, con el objetivo de alcanzar presencia en torneos continentales. La inclusión de “Bogotá” en el nombre pretende reforzar la relación del club con los habitantes de la capital y poner en valor la multiplicidad de orígenes que conviven en la ciudad.



El cambio de identidad también se articula con una tendencia presente en grandes capitales del mundo, donde distintos clubes comparten el nombre de la ciudad como símbolo de pertenencia. El comunicado menciona ejemplos como Milán, Madrid, Manchester y París, indicando que la estrategia busca consolidar una representación más amplia del entorno urbano.

La identidad visual del nuevo club se estructuró a partir de tres colores: blanco, negro y dorado. El blanco se asocia a la unión; el negro, a la resiliencia de la ciudad; y el dorado, a la grandeza vinculada al mito de El Dorado. Estos serán los tonos principales del uniforme. El escudo integra los Cerros Orientales y el cóndor andino como referencias territoriales y ambientales. El club anunció que impulsará proyectos para la conservación de los cerros y programas de protección del cóndor, especie amenazada.

El liderazgo del proyecto está a cargo de Al Tylis y Sam Porter, ejecutivos con experiencia en la transformación de organizaciones deportivas en diversos mercados y vinculados a Apollo Sports Capital. A ellos se suman inversionistas internacionales como Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Eva Longoria, Kate Upton, Justin Verlander, Scott Galloway y Óscar Dos Santos.