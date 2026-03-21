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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, atento; Borussia Dortmund dio golpe de autoridad en Bundesliga

Luis Díaz, atento; Borussia Dortmund dio golpe de autoridad en Bundesliga

Este sábado, Borussia Dortmund protagonizó un partidazo en el fútbol alemán, dando un golpe sobre la mesa de cara a lo que será el cierre de la Bundesliga.

Por: EFE
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

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