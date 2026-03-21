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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con doblete de asistencias, de Richard Ríos; Benfica goleó 3-0 a Guimaraes por Liga

Con doblete de asistencias, de Richard Ríos; Benfica goleó 3-0 a Guimaraes por Liga

El colombiano, quien fue protagonista en el duelo de este sábado, se llevó los reflectores, poniendo dos asistencias que lideraron el triunfazo de las 'águilas' en Liga.

Por: EFE
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica
Getty Images

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