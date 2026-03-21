Con doblete de asistencias, de Richard Ríos; Benfica goleó 3-0 a Guimaraes por Liga

El Benfica, segundo en la Liga de Portugal, se impuso este sábado (3-0) al noveno, el Vitória de Guimarães, con tantos de Prestianni y Pavlidis, gracias a sendas asistencias del mediocentro colombiano Richard Ríos, y un autogol de Beni.

El equipo de Lisboa logró este triunfo con su entrenador, José Mourinho, de vuelta al banquillo, después de que el club presentara un recurso cautelar, que fue aceptado, para revocar la sanción de dos partidos contra el técnico, tras recibir una tarjeta roja en el encuentro frente al Oporto del pasado 8 de marzo.

De hecho, pudo verse a Mourinho visiblemente emocionado durante el minuto de silencio que hoy se rindió en el Estádio da Luz antes del comienzo del partido, en homenaje a Silvino Louro, fallecido hace dos días a los 67 años por una enfermedad, y que trabajó con él durante casi dos décadas como entrenador de porteros.

Tras el pitido de inicio, Prestianni anotó en el minuto 13 con el pie derecho tras un pase de Ríos, que robó el balón a Samu del Guimarães en la mitad del campo y logró avanzar hasta el área donde colocó el balón para el argentino.



Este es el tercer gol de Prestianni en el torneo nacional luso, después que anotara por última vez en noviembre pasado ante el Nacional.

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Tras la apertura del marcador por parte de las 'águilas', el Guimarães reaccionó y tuvo una mayor posesión del balón el resto de la primera parte, lo que no se sirvió para el empate. De hecho, el Benfica estuvo a punto de sumar el segundo en el minuto 38, con un remate de Schjelderup que el portero de los vitorianos, Charles, impidió.

El equipo lisboeta aumentó su ventaja en la segunda parte, en el 55', con un tanto del delantero griego de los benfiquistas, Vangelis Pavlidis, tras una nueva asistencia de Ríos. El tercer tanto para los 'encarnados' vino en el 74' en forma de autogol del mediocentro del Guimarães Beni.

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Con esta victoria, el Benfica suma 65 puntos, a cuatro del líder, el Oporto, que jugará mañana frente al Braga, y se sitúa tres por delante del tercero, el Sporting, que el domingo se batirá contra el Alverca.