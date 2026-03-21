Figura de Francia sufrió lesión y pone en peligro el Mundial; alarmas encendidas

Los Reds encadenaron un tercer partido seguido sin ganar en liga y desperdiciaron la ocasión de situarse provisionalmente en la preciada cuarta posición.

Privados del astro egipcio Mohamed Salah y de su arquero brasileño Alisson, ambos lesionados, los hombres de Arne Slot sufrieron el doblete del veterano Danny Welbeck (14' y 56'), que dejó sin efecto la igualada del húngaro Milos Kerkez (30').

El doblete del delantero inglés dio al conjunto local su cuarta victoria en cinco partidos de la Premier League, manteniendo vivas sus opciones de jugar en Europa la próxima temporada.

Los visitantes sufrieron otro golpe por lesión cuando su máximo goleador, el francés Hugo Ekitiké, que se retiró cojeando al poco de comenzar el partido.



Slot afirmó que perder al delantero francés supone un serio contratiempo, dado su actual escaso número de opciones en ataque.

Publicidad

El internacional galo se retiró entre lágrimas tras sufrir un golpe con otro ilustre veterano, James Milner, y lesionarse en el muslo izquierdo tras solo tres minutos de juego.

"Siempre hay presión en el Liverpool, sobre mí, sobre los jugadores; eso es completamente normal", declaró el técnico neerlandés.

Publicidad

"Nos hemos clasificado para los cuartos de final de la FA Cup y de la Liga de Campeones, pero en la liga tenemos que asegurarnos de que, al final, nos clasificamos para la Liga de Campeones", agregó.

Dentro de dos semanas y media, el Liverpool, que esta semana eliminó al Galatasaray turco con un 4-0 en Anfield, disputará la ida de cuartos de final de Champions League ante el vigente campeón PSG.