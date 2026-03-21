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Gol Caracol  / Figura de Francia sufrió lesión y pone en peligro el Mundial; alarmas encendidas

Figura de Francia sufrió lesión y pone en peligro el Mundial; alarmas encendidas

Una de las jóvenes figuras francesas sufrió un golpe, que tiene las alarmas encendidas pensando en la Copa del Mundo. Todo sucedido en duelo de este fin de semana.

Por: AFP
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Hugo Ekitike sufrió lesión, con Liverpool, en Premier League.
Hugo Ekitike sufrió lesión, con Liverpool, en Premier League.
Foto: AFP.

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