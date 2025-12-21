Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz celebra por partida doble en Bayern Múnich: anotó gol y será papá por tercera vez

Luis Díaz celebra por partida doble en Bayern Múnich: anotó gol y será papá por tercera vez

El extremo colombiano Luis Díaz marcó el tercer tanto del Bayern Múnich sobre el Heidenheim, sin embargo, los reflectores se quedaron con el claro mensaje de su festejo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de dic, 2025
Luis Díaz en Heidenheim vs. Bayern Múnich.
Getty Images.

