Luis Díaz celebra por partida doble en Bayern Múnich: anotó gol y será papá por tercera vez

Este domingo, en el Voith Arena, el colombiano Luis Díaz volvió a jugar con el Bayern Múnich luego de algunas jornadas de sanción en Champions League y de descanso por su alto rendimiento. Vincent Kompany de nuevo lo puso en el once titular y el guajiro no perdonó. Sobre el final anotó el tercero en la cuenta de los 'bávaros', pero lo que más sorprendió fue la noticia que reveló con su festejo. ¡Será papá nuevamente!

A los 86 minutos, Josip Stanisic armó una gran jugada por derecha, lanzó un centro que se desvió en un defensa y 'Lucho' apareció con una cabezazo de 'palomita' para mandar a guardar la pelota.

Díaz Marulanda no dudó en tomar el mismo balón, ponerlo dentro de su camiseta en el estómago y chuparse el dedo pulgar. ¡Hay bebé en camino!

Cabe recordar, que, Luis y su esposa Geraldine Ponce tienen dos hijas: Roma y Charlotte.



NO PODÍA NO APARECER: Lucho Díaz cabeceó y marcó el 3-0 de Bayern Munich vs. Heidenheim.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/73nPS02E0v — SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2025