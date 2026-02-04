Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Atentos en Selección Colombia; comenzó el Sudamericano femenino Sub-20, con Paraguay 4-0 Chile

Atentos en Selección Colombia; comenzó el Sudamericano femenino Sub-20, con Paraguay 4-0 Chile

Los rivales de la Selección Colombia en este certamen de la Conmebol tuvieron acción este miércoles en el inicio del Sudamericano femenino Sub-20. La 'tricolor' descansó la primera fecha.

Por: EFE
Actualizado: 4 de feb, 2026
Comparta en:
Paraguay vs Chile Sudamericano femenino Sub-20
Paraguay vs Chile Sudamericano femenino Sub-20
Conmebol

Publicidad

Publicidad

Publicidad