Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Grave error de Jorge Soto que terminó en gol de Milton Casco para Nacional; lo lamentó América

Grave error de Jorge Soto que terminó en gol de Milton Casco para Nacional; lo lamentó América

El guardameta del América de Cali, Jorge Soto, le regaló la pelota al lateral argentino, quien definió de forma precisa para el 1-0 parcial en el marcador. Luego los ‘escarlatas’ igualaron rápido.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de feb, 2026
Jorge Soto, guardameta de América de Cali, en la Copa Sudamericana 2025
Getty Images

