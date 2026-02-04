Grave error de Jorge Soto que terminó en gol de Milton Casco para Nacional; lo lamentó América

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Nacional abrió el marcador en el partido contra el América de Cali en el Atanasio Girardot, al minuto 13, de la mano de Milton Casco y con un grave error de Jorge Soto.
Marlon Torres le devolvió el balón a su arquero, quien no logró despejar bien la pelota y se la dejó servida al lateral izquierdo exRiver Plate, quien no dudó en aprovechar y rematar rápidamente.
Con la calidad que lo caracteriza, Milton Casco definió con calidad y precisión para poner el 1-0 parcial de Nacional sobre América de Cali en el Atanasio Girardot. Lastimosamente la felicidad les duró poco ya que a los dos minutos Dylan Borrero igualó 1-1 el compromiso.
¡PRIMER GOL DE MILTON CASCO CON NACIONAL! Error de Jorge Soto y gran definición del lateral del 'Verdolaga' para poner el 1-0. #LALIGAxWIN 🟢⚽🔥🤯 pic.twitter.com/DejG6AXgaS— Win Sports (@WinSportsTV) February 5, 2026