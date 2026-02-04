Grave error de Jorge Soto que terminó en gol de Milton Casco para Nacional; lo lamentó América

Nacional abrió el marcador en el partido contra el América de Cali en el Atanasio Girardot, al minuto 13, de la mano de Milton Casco y con un grave error de Jorge Soto.

Marlon Torres le devolvió el balón a su arquero, quien no logró despejar bien la pelota y se la dejó servida al lateral izquierdo exRiver Plate, quien no dudó en aprovechar y rematar rápidamente.

Con la calidad que lo caracteriza, Milton Casco definió con calidad y precisión para poner el 1-0 parcial de Nacional sobre América de Cali en el Atanasio Girardot. Lastimosamente la felicidad les duró poco ya que a los dos minutos Dylan Borrero igualó 1-1 el compromiso.



Así fue el error de Jorge Soto y el gol de Milton Casto en Nacional vs América: