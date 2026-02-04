Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras triunfo de Nacional 2-1 América

Publicidad
La fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-I llegó a su fin este miércoles con el clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y América de Cali, en el estadio Atanasio Girardot, que dejó la victoria 2-1 de los 'verdolagas' sobre los 'escarlatas'.
El equipo antioqueño apenas disputó su segundo partido del actual campeonato local, ya que tiene dos aplazados por el concierto de Bad Bunny y el juego amistoso con Inter Miami, pero con el triunfo está con puntaje perfecto hasta el momento: seis de seis.
El Pasto sigue siendo el líder de la Liga BetPlay 2026-I a pesar de la abultada derrota 3-0 a manos del Deportivo Cali. Luego le siguen Bucaramanga y Deportes Tolima, ambos con nueve unidades, pero invictos aún en el torneo.
En otros partidos atractivos de la fecha 4 Millonarios y Medellín empataron sin goles en El Campín, Junior le ganó 2-3 a Pereira con golazo de Luis Fernando Muriel, y Santa Fe se llevó los tres puntos con un 0-1 sobre el Boyacá Chicó, en Tunja.
Ahora, la jornada 5 de la Liga BetPlay 2026-I comenzará este viernes 6 de febrero, con varios equipos en crisis como Millonarios, que aún no conoce lo que es ganar, pero que ahora estará liderado por el técnico argentino Fabián Bustos.
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Pasto
|4
|3
|0
|1
|5
|5
|0
|9
|2
|Bucaramanga
|4
|2
|2
|0
|10
|4
|6
|8
|3
|Tolima
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|América
|4
|2
|1
|1
|6
|3
|3
|7
|5
|Internacional
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|-1
|7
|6
|Atlético Nacional
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|7
|Deportivo Cali
|4
|2
|0
|2
|7
|4
|3
|6
|8
|Llaneros
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|2
|6
|9
|Once Caldas
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|1
|6
|10
|Santa Fe
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|1
|6
|11
|Fortaleza
|4
|1
|3
|0
|3
|2
|1
|6
|12
|Junior
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|13
|Águilas Doradas
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|14
|Jaguares
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|15
|Cúcuta
|4
|0
|2
|2
|5
|7
|-2
|2
|16
|Deportivo Pereira
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|17
|Medellín
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
|18
|Millonarios
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|-3
|1
|19
|Boyacá Chicó
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
|20
|Alianza
|4
|0
|1
|3
|1
|9
|-8
|1