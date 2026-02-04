Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras triunfo de Nacional 2-1 América

La fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-I llegó a su fin este miércoles con el clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y América de Cali, en el estadio Atanasio Girardot, que dejó la victoria 2-1 de los 'verdolagas' sobre los 'escarlatas'.

El equipo antioqueño apenas disputó su segundo partido del actual campeonato local, ya que tiene dos aplazados por el concierto de Bad Bunny y el juego amistoso con Inter Miami, pero con el triunfo está con puntaje perfecto hasta el momento: seis de seis.

El Pasto sigue siendo el líder de la Liga BetPlay 2026-I a pesar de la abultada derrota 3-0 a manos del Deportivo Cali. Luego le siguen Bucaramanga y Deportes Tolima, ambos con nueve unidades, pero invictos aún en el torneo.

En otros partidos atractivos de la fecha 4 Millonarios y Medellín empataron sin goles en El Campín, Junior le ganó 2-3 a Pereira con golazo de Luis Fernando Muriel, y Santa Fe se llevó los tres puntos con un 0-1 sobre el Boyacá Chicó, en Tunja.



Ahora, la jornada 5 de la Liga BetPlay 2026-I comenzará este viernes 6 de febrero, con varios equipos en crisis como Millonarios, que aún no conoce lo que es ganar, pero que ahora estará liderado por el técnico argentino Fabián Bustos.



Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I: