Hubo show de Luis Díaz en Alemania; golazo y asistencia en Bayern Múnich 3-1 St Pauli

Bayern Múnich no la pasó bien contra el modesto St Pauli, pero apareció Luis Díaz para comandar la remontada y ser la figura de la cancha en el Allianz Arena, con gol y asistencia en el definitivo triunfo 3-1, por Bundesliga. Con eso, luego de su ausencia en Champions League por sanción, el guajiro revalidó su importancia en el equipo dirigido por Vincent Kompany.

Las anotaciones de los bávaros fueron de Raphael Guerreiro, Nicolás Jackson y el del atacante colombiano. Para el equipo visitante había anotado Andréas Hountondji.



Así fue el gol de Luis Díaz en Bayern Múnich vs St Pauli, por Bundesliga:

¡¡EL GUAJIROOO!! LUCHO DÍAZ APARECIÓ EN EL ÁREA Y MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DE BAYERN MUNICH SOBRE ST. PAULI.



El Bayern se impuso este sábado por 3-1 al St. Pauli en un partido más difícil de lo que indica el marcador para el equipo bávaro, que tuvo que remontar un 0-1 y marcó los dos goles que le dieron la victoria en el tiempo añadido.

Luis Díaz fue clave para el Bayern. Dio una asistencia en el primer gol de su equipo, marcado por Raphael Guerreiro, y firmó el segundo.



El Bayern se vio sorprendido por un gol tempranero del St. Pauli, marcado por Hoiuntomdji en el minuto 6, tras una jugada que empezó con un duelo en tres cuartos de cancha en el que Perera Lage se impuso a Konrad Laimer y recuperó la pelota para luego meterla al área, donde Hountondji marcó con un remate al primer palo.

Ese gol fue lo mejor para el planteamiento del St.Pauli, que llegó a Múnich con la intención de emplearse a fondo en defensa y cerrar espacios a un Bayern que circuló constantemente la pelota buscando abrir una vía para llegar al área.

El Bayern no dispuso de su primera oportunidad de gol hasta el minuto 24, con un remate a un poste de Lennart Karl. Después empezó a tener algo más de llegada y pudo marcar con un remate ligeramente desviado de Harry Kane en el minuto 29 y un disparo de Tom Bischof en el 35 que pegó en un defensa y terminó en un poste.

El equipo bávaro empató en el minuto 44. Luis Díaz recibió un gran pase de Minjae Kimm y, tras sufrir una carga de un contrario, perdió el equilibrio, pero, desde el suelo, tocó la pelota y el portugués Raphael Guerrerio marcó con la izquierda.

En el segundo tiempo, el Bayern -que ya había tenido una clara superioridad en la posesión- monopolizó la pelota y jugó muy cerca del área contraria, pero con dificultades para entrar en ella.

Las ocasiones de gol fueron escasas, la mejor un remate a un poste de Kane en el minuto 71 tras un saque de esquina.

En el tiempo añadido, cuando el empate parecía asegurado, un gran centro de Joshua Kimmich desde la izquierda lo aprovechó Luis Díaz para mandar el balón a la red con un hombro en el minuto 93.

El St, Pauli se lanzó con todo al ataque para intentar equilibrar de nuevo el partido, pero el Bayern lo sentenció con una diana de Nicholas Jackson en el minuto 98.